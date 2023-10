GTA 6 - fan delusi, non c'è ancora traccia del trailer ufficiale

L’attesa per il primo trailer di GTA 6 continua a crescere, e la delusione è palpabile tra i fan che avevano sperato di vedere il tanto atteso annuncio il 26 ottobre. Nonostante le aspettative e i rumor che circolavano online, Rockstar Games ha mantenuto un silenzio assoluto sul prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto, limitandosi a pubblicare un post sull’aggiornamento di Halloween di GTA Online.

GTA 6: i rumor smentiti

È comprensibile che la tensione sia alta, soprattutto considerando che i rumor e i presunti leak su GTA 6 sono aumentati esponenzialmente nelle ultime ore. L’apertura della pagina di GTA 6 su Metacritic ha ulteriormente alimentato le speculazioni, suggerendo che qualcosa potrebbe essere effettivamente in cantiere. Tuttavia, è fondamentale ricordare che senza un annuncio ufficiale, tutto ciò che circola rimane nel regno delle congetture.

Un punto interessante da considerare è il precedente storico: il 2 novembre 2011, Rockstar Games ha rilasciato il trailer di presentazione di GTA V, che è stato poi lanciato nel settembre 2013. Anche se questo non implica necessariamente che il trailer di GTA 6 verrà rilasciato il 2 novembre 2023, suggerisce che il periodo autunnale potrebbe essere un momento propizio per gli annunci riguardanti la serie.

Un altro elemento che aggiunge un ulteriore strato di complessità alla situazione è un recente leak da parte di un insider, secondo cui la versione PC di GTA 6 sarebbe stata posticipata e verrà rilasciata dopo le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se questo si rivelasse vero, potrebbe avere implicazioni significative sia per i giocatori PC che per l’intera strategia di lancio del gioco.

In conclusione, mentre l’anticipazione continua a crescere, è fondamentale mantenere un approccio equilibrato e cauto. Senza conferme ufficiali, tutto ciò che possiamo fare è rimanere sintonizzati e attendere eventuali annunci da parte di Rockstar Games, che, si spera, potrebbero arrivare nei prossimi mesi.