Aereo, il Parlamento sta pensando di rendere gratuiti i bagagli a mano

Il Parlamento europeo ha recentemente ribadito una posizione chiara e inequivocabile: le compagnie aeree non dovrebbero essere autorizzate a imporre un supplemento per il bagaglio a mano. Questa affermazione rafforza una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2014 e mira a standardizzare le norme relative alle dimensioni e ai costi dei bagagli. La risoluzione, guidata dall’eurodeputato Jordi Cañas di Ciudadanos Europa (Renew Europe), è stata accolta con acclamazione dall’emiciclo di Strasburgo.

Aereo: le tariffe aggiuntive

Uno dei problemi più pressanti è la tattica adottata da numerose compagnie aeree low-cost, che aggiungono costi extra al prezzo dei biglietti aerei, ma li rivelano solo al termine del processo di acquisto. Questa pratica non solo rende difficile per i consumatori confrontare i prezzi, ma crea anche complicazioni quando un passeggero deve utilizzare diverse compagnie aeree con gli stessi bagagli. Oltre ai costi nascosti per il bagaglio a mano, le compagnie aeree spesso applicano tariffe aggiuntive per l’assegnazione dei posti, le assicurazioni sullo smarrimento dei bagagli e i rimborsi dei biglietti.

Maria Angela Danzì, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, ha commentato la situazione sottolineando l’urgenza di affrontare queste pratiche ingannevoli. Ha dichiarato che ogni giorno migliaia di viaggiatori europei sono costretti ad accettare condizioni inaccettabili, come pagamenti aggiuntivi per il bagaglio a mano o per sedersi accanto ai propri familiari. Questo, secondo Danzì, rappresenta una degenerazione del mercato dei trasporti che non tiene conto dei diritti dei passeggeri. Ha anche evidenziato la necessità di stabilire regole comuni per il trasporto degli animali.

Ora la responsabilità passa alla Commissione europea, che è stata sollecitata a rivedere l’attuale legislazione comunitaria sui servizi aerei. La Commissione è anche invitata a implementare pienamente la sentenza della Corte di Giustizia, che stabilisce che il trolley è un “elemento indispensabile” del viaggio aereo e, pertanto, non dovrebbe essere soggetto a costi aggiuntivi, a condizione che soddisfi determinati requisiti, in particolare riguardo alle dimensioni e al peso.