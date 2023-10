L’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha deciso di rinnovare la sua app per dispositivi mobili. In particolare, quest’ultima è ora scaricabile sia per dispositivi con a bordo Android (con versione 5.0 o successive) sia per dispositivi con a bordo IOS (con versione 12.4 o successive). Con questa app, gli utenti potranno svolgere diverse attività.

Lycamobile aggiorna la sua app per dispositivi mobili, ecco di che si tratta

Da qualche mese l’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha portato ufficialmente la sua applicazione per dispositivi mobili. Come già detto in apertura, l’operatore virtuale ha da poco deciso di aggiornarla con alcune nuove funzionalità.

In particolare, con la nuova app di Lycamobile gli utenti potranno fare diverse cose. Tra queste, potranno controllare il saldo, i consumi e tutti i dati relativi alla propria offerta mobile attiva sulla propria scheda sim. Oltre a questo, gli utenti potranno tenere sotto controllo il credito residuo sulla propria sim e potranno anche effettuare alcuni pagamenti direttamente dall’applicazione.

Insomma, si tratta di alcune funzionalità che potranno risultare molto utili per gli utenti. L’app in questione è scaricabile gratuitamente senza costi sia sui dispositivi IOS sia sui dispositivi Android. Ricordiamo che l’operatore sta inoltre proponendo svariate offerte di rete mobile. Tra queste, ricordiamo l’offerta denominata Lycamobile Port in 999. Quest’ultima ha un costo di 9,99 euro al mese, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 GB di traffico dati per navigare. Ricordiamo che ci sono anche le offerte Port In 699 e 799 ad un costo rispettivamente di 6,99 euro e 7,99 euro al mese.