L’ADHD (in inglese Attention deficit hyp eractivity disorder) è un disturbo del neurosviluppo. Questo si manifesta con l’incapacità di prestare attenzione, ed un’ eccessiva iperattività o incapacità di controllare il proprio comportamento.

In genere si tratta di un disturbo che viene diagnosticato già in giovane età, prevalentemente nei bambini di età inferiore ai 12 anni e talvolta possono proseguire anche in età adolescenziale e in età adulta.

A tal proposito, risulta essere particolarmente rilevante uno studio che è stato pubblicato nella famosa rivista americana Psychiatry Research.

Come si manifesta il disturbo ADHD

Lo studio in questione ha rivelato risultati davvero preoccupanti per quanto riguarda l’ADHD.

Gli scienziati impegnati in questa ricerca , hanno esaminato 57 studi condotti su un campione considerevole di circa 21 milioni di persone.

Dopo varie analisi effettuate i risultati hanno praticamente dimostrato che circa 189 milioni di persone, di età adulta, soffrono del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività.

Tuttavia, ciò che stupisce maggiormente, oltre ai dati in sé, è il fatto che la maggior parte delle persone non è per nulla consapevole della propria condizione.

Spesso, è propria questa mancata consapevolezza ad essere la causa di importanti problemi in età adulta.

In quanto, se la diagnosi non viene mai effettuata e non viene mai svolta un’opportuna terapia comportamentale, la situazione potrebbe anche peggiorare.

Non a caso le persone affette da ADHD, hanno tre volte di più la tendenza a togliersi la vita.

Oltre a causare alcuni problemi di insonnia e nella vita sociale in generale.

A tal proposito, una diagnosi repentina risulta essere la soluzione migliore.