TIM è un operatore telefonico sempre pronto a ridurre il più possibili i prezzi di vendita delle proprie promozioni, nella speranza di catturare un maggior numero di utenti, come nel caso della TIM Power Supreme Easy, splendida soluzione che può essere oggi richiesta tramite il sito ufficiale da 7,99 euro al mese.

Prima di raccontarvela nel dettaglio, è bene sapere che tutto quanto è inerente alla stessa risulta essere riservato per coloro che sono in possesso di determinati requisiti, come ad esempio la SIM di un operatore telefonico virtuale o di Iliad, e che sono ugualmente interessati al cambio operatore, con la portabilità quindi obbligatoria del numero originario.

TIM, quanti sconti con le nuove offerte assurde

Le occasioni in casa TIM si sprecano, ma la TIM Power Supreme Easy è a mani basse la migliore in circolazione, proprio per la sua capacità di ridurre al massimo la spesa che gli utenti devono sostenere, fissandola a soli 7,99 euro al mese per sempre. Inoltre, per cercare di invogliare la sottoscrizione, è possibile approfittare del primo mese completamente gratuito, con attivazione a costo zero (inizialmente ci sono da versare solamente 25 euro, ma 20 euro sono di credito residuo).

Il bundle a disposizione è comunque molto vario, infatti comprende ben 150 giga di internet alla velocità del 4G+, passando anche per i soliti minuti e SMS che possono essere tranquillamente utilizzati verso tutti i consumatori in Italia.