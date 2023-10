A quanto pare non tira propriamente una bella aria in casa Musk, il noto patron di Tesla ha infatti visto alleggerirsi il suo portafogli della bellezza di 16 miliardi di dollari, un crollo importante per le sue finanze che secondo quanto riportato da Bloomberg nonostante il ridimensionamento tuttora lo mantengono in cima alla lista degli uomini più ricchi del mondo.

Cosa è successo

Secondo le ricostruzioni il calo del patrimonio è legato ad un crollo delle azioni di Tesla, stando ai fatti sembra che appunto la nota azione di veicoli elettrici abbia chiuso il bilancio con utili al di sotto delle attese di Wall Street, cosa che ovviamente si è ripercossa sul valore delle azioni dell’azienda stessa che sono così iniziate a calare, esattamente del 9%, a ciò bisogna aggiungere anche le dichiarazioni di alcuni analisti secondo i quali la conferenza tenutasi da Musk per commentare i risultati finanziari è stata un “mezzo disastro”.

Nonostante il calo del suo patrimonio, Musk continua ad essere attualmente l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato di 210 miliardi di dollari, con un vantaggio rispetto alla seconda posizione di circa 55 miliardi di dollari, occupata da Bernard Arnault a capo del colosso della moda e del lusso LVMH, seconda posizione contesa con l’ex numero di Amazon che invece detiene il terzo posto con un patrimonio netto di circa 152 miliardi di dollari.

Un brutto colpo per Musk che però grazie al suo impero alle spalle è riuscito ad ammortizzare senza problemi, ricordiamo che nell’ultimo anno comunque il suo portafogli è cresciuto di ben 70 miliardi di dollari.