Al giorno d’oggi sono già disponibili svariate offerte di rete mobile super interessanti ad un costo di poco inferiore ai 10 euro. Tuttavia, ci sono alcuni utenti che preferirebbero risparmiare ulteriormente. Per questi ultimi, in particolare, sono ancora disponibili svariate offerte super convenienti a meno di 5 euro al mese. Vediamo qui di seguito le migliori.

Offerte telefoniche favolose e con un costo molto basso inferiore ai 5 euro

Gli utenti che intendono risparmiare in grande, potranno attivare diverse offerte interessanti e ad un prezzo molto basso inferiore ai 5 euro al mese. Si tratta di offerte proposte prevalentemente da alcuni operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano.

La prima offerta è Optima Super Mobile Smart. Quest’ultima ha un costo di appena 4,95 euro al mese. Include ogni mese fino a 100 GB per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 200 SMS sempre verso tutti. C’è poi l’offerta Noitel Next Step Plus. Anche in questo caso, il costo è di 4,99 euro. Gli utenti potranno utilizzare ogni mese 30 GB di traffico dati, 50 SMS e minuti senza limiti.

Un’altra offerta super interessante è una delle ultime novità proposte dall’operatore virtuale Very Mobile. Ci riferiamo in particolare alla nuova offerta denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Anche per questa, gli utenti dovranno pagare un costo di 4,99 euro al mese. Nel bundle dell’offerta, sono inclusi 100 GB per navigare, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali. Questa offerta, ricordiamo, è rivolta però solo ai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.