Il 2024 sarà un grande anno per Toyota. La nuova GR Yaris potrebbe adottare il DAT, una trasmissione automatica che deriva dal motorsport. Questa innovazione sembra aver già convinto i piloti e ha portato l’azienda ad apportare sempre maggiori modifiche per i nuovi modelli.

Infatti, oltre al DAT, Toyota sta lavorando anche ad una nuova generazione di batterie per nuovi modelli elettrici. Inoltre, l’azienda giapponese sta lavorando anche sui modelli sportivi con motore termico per rendere sempre più attraente anche la sua divisione sportiva GR.

Ulteriori novità in arrivo per Toyota

Come detto, tra le novità in arrivo sicuramente una delle più interessanti è l’introduzione di un nuovo cambio automatico per alte prestazioni. Secondo Akio Toyoda, presidente di Toyota, il nuovo cambio potrebbe diventare punto di riferimento per tutto il settore.

Questa speciale trasmissione automatica si chiama Direct Automatic Transmission (DAT), ma per il momento non sono stati ancora rilasciate ulteriori informazioni specifiche. Abbiamo però un entusiasmante feedback da parte del pilota giapponese Hiroaki Ishiura che ne elogia le caratteristiche dopo aver provato la nuova soluzione su una GR Yaris. Secondo questo feed il cambio automatico restituisce una risposta particolarmente reattiva permettendo in questo modo di ridurre molto il tempo sul giro. Inoltre, secondo quanto detto, il DAT è in grado di riconoscere esattamente l’intensità desiderata per la frenata e in questo modo può adeguare la scalata in modo da rendere l’automobile pronta ad accelerare in uscita da una curva.

Dunque, non è sbagliato supporre che questo cambio automatico sarà in grado di diminuire il gap presente tra le auto sportive Toyota e le supercar di alta gamma. Il lavoro su questa nuova soluzione è iniziato a partire dalla seconda metà del 2020 ed è stato testato solo in ambito motorsport, ma presto arriverà anche sulle GR Yaris. Secondo le ultime novità il nuovo cambio automatico potrebbe debuttare sul restyling dei modelli previsto per il 2024. Per l’occasione la GR Yaris potrebbe davvero diventare più potente con un 1.6 turbo 3 cilindri potenziato fino a 300 CV e 370 Nm. La prospettiva è decisamente allettante e non resta che aspettare e saperne di più sul nuovo lancio.