Il nostro smartphone al giorno d’oggi è divenuto il nostro più grande alleato. Ci accompagna nelle azioni quotidiane, ci permette di restare in contatto con amici e parenti e ci offre altre tantissime funzionalità utili. Tuttavia, c’è un aspetto che molti ignorano o di cui non si preoccupano minimamente. Su di esso salviamo tutti i nostri dati e perciò diviene facile bersaglio delle truffe. Quest’ultime con il tempo sono migliorate divenendo sempre più raffinate e fanno utilizzo di strumenti diversi come Whatsapp.

Proprio per aumentare la sicurezza dei propri utenti, il team Meta ha aggiunto una nuova modalità di accesso all’account: le passkey. Forse ne avrete già sentito parlare ultimamente: Google ha aggiunto la medesima funzionalità ai propri servizi. L’obiettivo è quello di rendere lo smartphone inaccessibile e impenetrabile.

Le Passkey su Whatsapp

Le Passkey sono un sostituto molto più efficiente delle solite password, grazie all’utilizzo di codici crittografati. I codici permettono l’accesso solo al vero proprietario grazie ad una chiave memorizzata nel dispositivo. I metodi possibili per la creazione di questi ultimi sono tre: riconoscimento facciale, impronta digitale o uso di un PIN. Con questa metodologia gli utenti non dovranno più ricordare password lunghe e l’autenticazione a due fattori non sarà più necessaria.

Inoltre, come accennato, le passkey risultano essere particolarmente efficaci nel proteggere dal riutilizzo delle password per scopi truffaldini, come nel caso dei tentativi di phishing. Whatsapp ha ufficializzato l’ingresso di tale funzionalità attraverso un post su X specificando che per ora questa sarò disponibile solo per chi possiede dispositivi Android. Erano infatti mesi che si parlava di questa possibilità ed ora le Passkey faranno ufficialmente il loro ingresso. Adesso, quando si dovrà cambiare dispositivo per qualsiasi ragione, ri-accedere all’app sarà molto più pratico e veloce. La chiave crittografata, infatti, verrà salvata automaticamente in Google Password Manager.