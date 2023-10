Truffa al TELEFONO del finto nipote, BECCATA la banda

Da ormai diverso tempo le truffe telefoniche, che si sono diffuse sempre di più negli ultimi anni, sono diventate oggetto di discussione per gli utenti. Tuttavia la notizia di quest’oggi si distingue ancora di più dalle solite. Secondo quanto riportato infatti i Carabinieri avrebbero condotto un’operazione mirata contro una banda specializzata che si occuperebbe della famosa “truffa telefonica del finto nipote“.

Si tratta di un tipo di inganno che mira principalmente ad individui meno esperti o ad anziani. I truffatori riescono a fingersi il nipote della vittima designata e la contattano, cercando di coinvolgerla in alcune faccende che in realtà non sono per nulla vere.

Truffa del finto nipote, beccati in 5 dai Carabinieri

Un esempio di questa particolare truffa può essere il ritiro di un pacchetto a nome proprio del finto nipote o la richiesta di denaro da dare ad un avvocato.

Gli anziani che ovviamente si fanno trasportare dal grande affetto per i loro cari, seguono le istruzioni ed è in questo modo che parte dunque il vero saccheggio dei conti bancari e dei risparmi. Addirittura in certi casi le vittime consegnavano addirittura gioielli preziosi ad alcuni corrieri fasulli.

Sono state tante le segnalazioni ricevute dalle forze dell’ordine che così sono riuscite a smantellare una vera e propria banda. È stata condotta un’operazione sul territorio che abbracciava Napoli, Salerno, Caserta e Latina. Sono state emesse diverse misure cautelari nei confronti di 5 indagati. Erano almeno 25 gli episodi di truffa commessi, con 20 di questi che erano andati a segno. Il tutto sia sviluppato nel periodo che andava dal maggio 2020 fino all’estate del 2021. Sono stati sequestrati ben 11.000 € in contanti e diversi oggetti preziosi.