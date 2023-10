WhatsApp, ecco come ricevere un premio di 20 milioni di dollari

Le applicazioni più utilizzate al mondo, tra cui appunto WhatsApp, sono in genere le più attaccate da hacker e malviventi, pronti a tutto pur di cercare di carpire i dati sensibili degli utenti, oltre che naturalmente i dati dei conti correnti.

Per evitare spiacevoli situazioni l’unica soluzione è giocare in anticipo, ovvero proporre un premio a tutti coloro che troveranno una vulnerabilità dell’app, segnalandola in modo adeguato. E’ questo quanto è emerso da una candidatura lanciata direttamente da Zero-Day, una società Russa che lavora appunto nell’individuazione delle vulnerabilità software, capace di proporre ben 20 milioni di dollari a coloro che scopriranno un bug di WhatsApp.

WhatsApp, come guadagnare 20 milioni di dollari

Le competenze per riuscire a guadagnare una cifra così importante sono altrettanto elevate, e di conseguenza saranno pochissimi gli utenti che riusciranno ad ottenere il premio finale, ma siamo ugualmente convinti essere un’ottima opportunità per mettere in serio stress una delle app più utilizzate al mondo, se considerate che ad oggi sono oltre 1,4 miliardi gli utenti che giornalmente la utilizzano per inviare messaggi e file ad amici/parenti.

La privacy e la sicurezza dei dati è un campo estremamente importante, sopratutto in un momento storico così delicato, e per questo motivo è giustissimo investire pesanti quantitativi di denaro nella ricerca e nella prevenzione, rappresentando a tutti gli effetti l’unico modo per evitare ripercussioni future o spiacevoli conseguenze che potrebbero portare a pericoli ben più gravi per l’utente.