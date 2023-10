In una relazione molto comune avere il timore che il partner stia commettendo un tradimento. Questa paura a volte può dimostrarsi irrazionale, mentre in alcune occasioni i sospetti potrebbero essere reali. Ma come scoprire se lui/lei sta tradendo? Esiste un metodo molto semplice che non prevede l’utilizzo del cellulare.

Se il partner trascorre la maggior parte del suo tempo sui social e su Whatsapp dimostrando un atteggiamento strano e furtivo, la fiducia comincia a vacillare. Avere poi delle prove tangibili che dimostrino l’innocenza o la colpevolezza potrebbe fare la differenza nella relazione portando ad un clima sereno oppure alla cessazione del rapporto.

Il metodo per scoprire il tradimento

con questo metodo non ci sarà bisogno di sbirciare tra le chat. Come prima cosa, con una scusa, ci si potrebbe far dare il cellulare dal partner e controllare la rubrica. Nel caso in cui ci fossero dei contatti piuttosto strani e rinominati come zio, mamma, zia, ecc, questi potrebbero in realtà nascondere dei numeri di cellulare appartenenti alle persone con cui comunica.

Altro segnale importante si può evidenziare quando, nel momento in cui l’altro sta usando con smania il proprio smartphone, gli si chiede di inviare messaggio di effettuare una chiamata e subito scatta l’agitazione. Se poi il partner si connette o riceve dei messaggi in orari insoliti, bisogna valutare se tale comportamento si ripete frequentemente. Se succede una tantum potrebbe significare niente.

A volte può dimostrarsi utile cercare il nome del proprio partner sui siti di incontri. Questo potrebbe anche usare un nome falso, ma nel caso in cui creda che non verrà mai sgamato potrebbe anche utilizzare il suo vero nome. Se invece ci si concentra sulle chat o sulle chiamate ci si sbaglia perché queste potrebbero essere benissimo cancellate. In questo gioco/metodo la scaltrezza e la fiducia nei sospetti può essere fondamentale.