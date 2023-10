Nuovo aggiornamento per Android AUTO, si arriva al 10.6

Entrare in auto e connettere il proprio dispositivo mobile direttamente al sistema interno del veicolo è una grande comodità. Negli ultimi anni sono state implementate tante nuove soluzioni soprattutto dai due principali sistemi operativi che sono Android ed iOS.

Da una parte Google e dall’altra Apple, hanno fatto in modo da concedere ai loro utenti la possibilità di evitare di prendere lo smartphone durante la guida. Queste soluzioni sono pertanto molto intelligenti, in quanto favoriscono il rispetto delle norme stradali e soprattutto non minano l’incolumità delle persone. Per quanto riguarda Android Auto, gli utenti hanno rilevato tantissime problematiche nel corso degli anni, tutte poi puntualmente sistemate con nuovi aggiornamenti.

Durante gli ultimi mesi si discuteva tanto della versione 10.0, arrivata piena di bug poi puntualmente risolti. Adesso però tantissime persone si sono rese conto di una grande novità che è arrivata in corrispondenza del nuovo aggiornamento ad Android Auto 10.6.

Android Auto si aggiorna e porta una grande novità: potrete avere un collegamento per disconnettervi

Gli utenti che usano Android Auto e hanno effettuato il nuovo aggiornamento, avranno notato una grande novità. Secondo quanto riportato infatti sarà possibile scegliere di disconnettere il proprio dispositivo mobile dal sistema infotainment dell’auto in ogni momento e utilizzando un apposito collegamento.

Sul display infatti compare stabilmente la voce “disconnetti”, che può essere utile qualora vogliate utilizzare il vostro dispositivo solo per ricaricarlo. Questo avviene quando lo collegate con il cavo, mentre se è collegato wireless si potrebbe prendere una scelta del genere per riprodurre magari i brani da un’altra fonte, senza essere vincolati allo smartphone.