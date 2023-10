iPhone, addio notifiche fastidiose con la funzione Full Immersion

Ricevere numerose notifiche mentre si fruisce di un video può essere fastidioso, soprattutto se si tratta di post consecutivi da account social che si seguono. Queste interruzioni possono compromettere l’esperienza audiovisiva, costringendo a riavviare il video per non perdere dettagli importanti. Per fortuna però c’è una soluzione.

iPhone: la soluzione è “Full Immersion”

A partire da iOS 15, Apple ha introdotto la funzione “Full Immersion”, che permette di personalizzare la ricezione di notifiche. Sebbene molti utenti si limitino all’opzione “Non disturbare”, Full Immersion offre una flessibilità maggiore, consentendo di creare profili specifici legati a orari, posizioni e applicazioni.

Configurazione Passo-Passo

Per attivare questa funzione, si accede alle “Impostazioni” e si seleziona “Full Immersion”. Qui è possibile aggiungere un nuovo profilo, che potremo chiamare “Video“, per esempio. All’interno, si possono specificare quali contatti o applicazioni possono inviare notifiche.

Automazioni e Applicazioni Target

La sezione “Automazioni” permette di definire quali app attiveranno il profilo “Video”. Ad esempio, si potrebbe scegliere che la Full Immersion si attivi all’apertura di YouTube o Netflix, silenziando notifiche da altre app come Twitter o Facebook.

Condivisione tra Dispositivi

Un aspetto da considerare è la condivisione delle impostazioni di Full Immersion tra vari dispositivi Apple. Questa funzione può essere sia un vantaggio che uno svantaggio, a seconda delle esigenze. Ad esempio, potrebbe essere utile avere notifiche silenziate su tutti i dispositivi mentre si guarda un film su iPad, ma potrebbe essere meno ideale se si desidera ricevere notifiche su altri dispositivi.

Limitazioni e Considerazioni

Una delle restrizioni attuali è che non è possibile avere impostazioni di Full Immersion diverse per ciascun dispositivo. Inoltre, potrebbe esserci un ritardo nella disattivazione della funzione su dispositivi diversi dall’originale. In conclusione, la funzione Full Immersion offre un modo efficace per gestire le notifiche durante la visione di contenuti video, migliorando significativamente l’esperienza utente.