Il 10 e 11 ottobre 2023 ha luogo la Festa delle Offerte Prime di Amazon dove il colosso dell’e-commerce metterà in svendita numerosi prodotti di diversi marchi, oltre ai propri.

Le offerte saranno riservate ai soli clienti Amazon Prime con abbonamento mensile o annuale e anche quello riservato agli studenti, e saranno presenti sulla piattaforma a partire dalla mezzanotte del 10 ottobre fino alle 23:59 dell’11 ottobre.

Queste offerte saranno un preludio del Black Friday di novembre e permetteranno a tutti i clienti Prime di usufruire di fantastici sconti sui prodotti Xiaomi, Oral-B, LG, Samsung, Delonghi e tanti altri.

Accedere alle offerte è molto semplice, basterà andare sul sito di Amazon e accedere alla sezione dedicata per far apparire tutte le promozioni in atto durante la giornata. Attenzione però, alcune offerte saranno valide solo per un breve lasso temporale e le scorte potrebbero finire presto, quindi è consigliabile attivare delle notifiche push sul vostro dispositivo per non perdere i prodotti in sconto della vostra lista.

Lacoste, abbigliamenti e accessori super scontati

I prodotti Lacoste durante queste giornate subiranno degli sconti pazzeschi, con alcuni articoli addirittura al -55%!

Vediamo quali sono i capi di abbigliamento e gli accessori da non perdere.

Per quanto riguarda gli accessori Amazon propone in offerta una confezione da 3 boxer con logo a soli 29 euro (sconto del 31%) e un paio di scarpe Vulcanized bianche da uomo a 49,46 euro (sconto del 53%).

Per l’abbigliamento invece abbiamo un pantalone del pigiama da uomo a 34,99 euro (sconto del 16%), una polo Lacoste Ph4012 verde a 49,5 euro (sconto del 55%), un pantalone sportivo maschile Lacoste Xh9610 a 74 euro (sconto del 33%) e una camicia elegante Lacoste Ch8522 a 96,82 euro (sconto del 16%).