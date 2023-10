Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare senza sosta per assicurare al pubblico soluzioni sempre migliori ed innovative sul fronte della comunicazione istantanee. Le ultime settimane sono state ricche di novità per gli utenti della piattaforma di messaggistica ed anche in quest’autunno la chat di casa Meta sorprende il pubblico con un’ulteriore novità.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione per sempre le note vocali

La novità degli ultimi giorni potrebbe chiudere per sempre una stagione, molto fortunata a dire il vero, in casa WhatsApp: la stagione delle note audio. Le nuove versioni della chat sia sui dispositivi Android che su iPhone hanno infatti introdotto uno strumento del tutto innovativo, ossia le note video.

Le note video rappresentano dei piccoli filmati dalla durata di pochi secondi che gli utenti possono registrare, in alternativa alle famose note vocali, ed inviare ad un contatto della rubrica o anche ad una chat di gruppo. La differenza con le note vocali è sostanziale: la nota video, infatti, oltre all’elemento sonoro, consente agli utenti di mostrare anche la loro immagine in fase di registrazione.

Il procedimento per registrare le note video su WhatsApp è davvero semplice. Gli utenti devono muoversi in linea speculare alla realizzazione delle note audio e quindi, per prima cosa, fare un tap sull’icona del microfono, per poi effettuare subito un rapido switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. A questo punto si attiverà di default la videocamera per la registrazione. A registrazione ultimata avverrà l’invio.