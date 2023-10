La conferma di Iliad sul mercato della telefonia mobile in Italia oramai non rappresenta più una notizia. Il provider francese è stabilmente tra gli operatori più popolari nel nostro Paese, grazie ad una politica commerciale basata su costi da ribasso e ampie soglie di consumo. Un esempio è dato dalla ricaricabile Giga 150.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

La Giga 150 è considerata unanimemente una delle migliori ricaricabili attualmente disponibili sul mercato. Il costo mensile di questa promozione è di soli 9,99 euro ogni mese, con consumi che prevedono chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti ed anche 150 Giga per la navigazione di rete. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile inoltre avranno anche tre servizi a costo zero.

Il gestore francese assicura in primo luogo con la sua Giga 150 le telefonate no limits verso numerosi nazioni estere. Gli utenti quindi potranno comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo regolarmente previsto dalla propria ricaricabile di riferimento.

Sempre gli abbonati che scelgono di attivare la Giga 150 potranno beneficiare dei vantaggi garantiti dalla tecnologia del 5G. A differenza di TIM, Vodafone e WindTre, infatti, Iliad non chiede alcuna spesa extra a tutti gli utenti che desiderano navigare con le velocità massime di rete.

Una novità dell’ultima ora per gli utenti che scelgono la Giga 150 così come altre promozioni del gestore francese, arriva dopo numerose richieste: un’app a costo zero. L’app sarà disponibile per gli utenti con uno smartphone Android o un iPhone.