I Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono stati annunciati soltanto pochi giorni fa ma ciò basta a spostare l’attenzione su un altro dispositivo di casa Mountain View non ancora ufficializzato. Anche quest’anno, infatti, Google amplierà la sua lista di dispositivi aggiungendo agli ultimi top di gamma un modello più economico. Lo smartphone in questione è il Google Pixel 8a, recentemente svelato da alcuni render che hanno rivelato quelle che saranno le sue dimensioni.

Google Pixel 8a: ecco come potrebbe essere il prossimo dispositivo di Mountain View!

Le immagini raffiguranti il Google Pixel 8a sono state realizzate dal noto OneLeaks e condivise dal portale SmartPrix, sito rilevante nel settore delle indiscrezioni che, oltre a fornire render di ottima qualità, propone un breve video grazie al quale è possibile osservare lo smartphone nella sua interezza.

Tenendo conto dei dettagli emersi è possibile affermare che, con molta probabilità, il Pixel 8a sarà più piccolo del suo predecessore. Si tratterà di uno smartphone, attualmente noto con il nome in codice Akita, con display da 6,1 pollici di cui riportiamo le dimensioni: 152,1 x 72,6 x 8,9 mm. Sul retro il dispositivo ospita un comparto fotografico a due sensori, di cui non conosciamo ancora le specifiche.

Dalle immagini pare che Google abbia modernizzato lo smartphone rispetto al Pixel 7a. Nel complesso, infatti, appare caratterizzato da un design morbido con angoli curvi e molto meno squadrato.

Il debutto dello smartphone di fascia media del colosso potrebbe non essere troppo lontano ma non è ancora chiaro se l’azienda seguirà la strategia già applicata in passato (così da ufficializzare lo smartphone intorno al mese di maggio) o se le cose cambieranno.