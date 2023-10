A Jelling, una cittadina della Danimarca, vi sono due monumenti in pietra che sorgono dal terreno risalenti al decimo secolo d.C. Questi sono anche noti come le pietre di Jelling, create per onorare le regine e i re che hanno governato in passato. Per anni e anni ci si è chiesti chi avesse inciso questi monumenti, ora una nuova scoperta ha dato risposta a tale domanda.

Dei due, il più antico fu realizzato da Re Gorm il Vecchio per commemorare la sua amatissima moglie Thyra, mentre l’altro fu poi commissionata da Harald Bluetooth, loro figlio, in memoria dei genitori. La seconda è inoltre particolarmente conosciuta poiché, tra le varie incisioni preziose che narrano della storia del Re, c’è anche la rappresentazione più antica di Cristo nelle regioni della Scandinavia.

La scoperta dell’incisore

Con l’ausilio della tecnologia moderna, il team di studiosi del Museo Nazionale di Copenaghen è riuscito a compiere una scoperta straordinaria. Usando uno scanner 3D hanno analizzato con estrema precisione le tracce e i dettagli delle incisioni. Quest’ultime sono indicative per ogni singolo artista, come se fosse la loro scrittura. Gli scultori, infatti, hanno un modo di tenere lo scalpello particolare e imprimono ciascuno una differente forza.

Queste due caratteristiche hanno permesso ai ricercatori di poter effettuare un confronto tra le pietre di jelling e le pietre runiche di Laeborg. L’ultima, a differenza delle prime, presenta la firma dell’incisore: Ravnunge-Tue. Dallo stile si è quindi potuto comprendere come i monumenti di Jelling provengano dallo stesso creatore di quelle a Laeborg.

Altra scoperta, suggerita dalle analisi, racconta di come la Regina Thyra avesse un ruolo importantissimo, molto più di quanto si credesse. È stata infatti menzionata in più pietre, suggerendo come la sua figura sia stata preziosa per la storia vichinga. Questa scoperta ci mostra quanto la tecnologia sia un mezzo fondamentale non solo per il nostro avvenire, ma anche per conoscere al meglio la storia dell’umanità.