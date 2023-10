La nuova versione web di Microsoft Store è finalmente disponibile con interessanti novità tutte da scoprire.

L’intera piattaforma è stata infatti riscritta eliminando completamente il vecchio codice in React, ed utilizzando altri componenti web, tra cui: Shoelace, Lit, Vite e template Progressive Web App (PWA).

Il suo layout si presenta molto simile a quello di Windows 11 e 10.

Ecco tutto ciò che abbiamo notato a riguardo.

Microsoft Store per browser, siamo solo all’inizio

Il nuovo Microsoft Store si propone di rendere ancora più semplice e rapida la ricerca delle App, di giochi e altri contenuti multimediali anche direttamente dal browser web.

La sua interfaccia non si distanzia molto dall’app nativa e mantiene pressoché le sue funzioni.

All’ apertura vi è un carosello iniziale in cui sono mostrati in evidenza alcuni dei contenuti più importanti del momento. Oltre ad altre collezioni, tra cui: i migliori giochi, applicazioni gratuite, app di musica e così via, proprio come siamo da sempre abituati.

Ogni collezione occupa una riga e, selezionando un’app o un carosello in particolare, possiamo accedere a un maggior numero di informazioni a riguardo.

Nello Store è possibile accedere anche ad una sezione dedicata alla vendita di hardware, tra cui accessori per Xbox, computer, gamepod e altro ancora.

Anche se, almeno per il momento, sono stati riscontrati alcuni problemi con il caricamento dei prodotti.

Inoltre, pare che tra gli obiettivi di Microsoft vi sia quello di ampliare la sua esperienza d’uso anche al di fuori di Windows.

Infatti, grazie al nuovo Digital Market Act, stabilito dall’Unione Europea, è possibile che la versione mobile dello store, in futuro, venga utilizzata anche per pubblicizzare giochi e app per IOS e ipadOS.

A riguarda vi sono ottime aspettative.