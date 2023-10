Telegram è la seconda app di messaggistica istantanea più utilizzata nel nostro Paese. Sono infatti milioni gli utenti che hanno deciso di affidarsi a questa applicazione per custodire le proprie chat in sicurezza e gratuitamente. Sicuramente Telegram ha i suoi vantaggi nella sua versione gratuita, ma l’azienda ha deciso di aumentare le funzioni offerte, riservandole però agli utenti del piano Premium a pagamento. Pagare per poter chattare non è il massimo, ma alcuni di questi servizi potrebbero convincervi a sottoscrivere l’abbonamento. Vediamo insieme i dettagli dell’offerta di Telegram.

Nuove funzioni a pagamento per Telegram Premium

Per scoprire le funzioni esclusive per gli abbonati basta accedere al proprio profilo Telegram, selezionare la voce “Impostazioni” e poi “Telegram Premium”. Nella schermata che viene aperta sul vostro smartphone sono elencati tutti i dettagli dell’abbonamento che può essere annuale, con un costo di 53,88 euro l’anno, oppure mensile al costo di 4,49 euro al mese. Tra i vantaggi che vengono elencati sono presenti alcuni servizi davvero utili ed interessanti per chi intende sfruttare appieno l’uso dell’app di messaggistica. La prima funzione riguarda il raddoppio dei limiti imposti per chat e canali. Gli abbonamenti Premium, infatti, hanno a loro disposizione fino a 1000 canali, possono fissare 10 chat, 20 cartelle e possono usufruire di 4 account. E non solo. Tra i servizi offerti troviamo la trascrizione dei messaggi vocali, la velocità di download di file e media aumentata, la traduzione in tempo reale delle chat e l’uso di emoji animate.

Ulteriori vantaggi in arrivo

Inoltre, nell’offerta troviamo anche badge del proprio profilo, l’assenza di pubblicità all’interno dei canali pubblici, la possibilità di caricare file fino di 4GB e importanti vantaggi per le Storie che per gli abbonati hanno un ordine prioritario e sono dotate di modalità stealth e di una cronologia permanente delle visualizzazioni. Se tutto questo vi sembra molto, pensate che l’offerta continua e sono molti i privilegi che vengono riservati agli abbonati Premium come le foto del profilo animate, reazioni infinite, e gestione avanzata di tutte le chat.

Sull’app c’è un ricco elenco che di certo fa gola a tutti. Suggeriamo, a tutti gli interessati, di recarsi sull’apposita sezione dell’app. Dopo aver letto attentamente la proposta fornita potrete prendere una decisione più consapevole. E se l’offerta vi ha convinto all’istante allora potete procedere con la sottoscrizione. Provare queste nuove funzioni è facile vi basterà accettare le condizioni con un semplice click. Una volta effettuato l’abbonamento procedendo direttamente dall’applicazione sul vostro smartphone potrete ottenere istantaneamente tutti i vantaggi Premium.