Con i nuovi servizi di streaming, il calcio della Serie A non ha più barriere e tutti i tifosi ora possono avere la possibilità di guardare in diretta la propria squadra giocare. Lo streaming ha migliorato la vita degli appassionati di calcio, ma la situazione dal punto di vista amministrativo, non è semplice come può sembrare. In questi giorni è prevista una nuova assemblea per stabilire il nuovo piano per le offerte dei principali broadcaster in Italia. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A ha infatti dichiarato che le trattative per i diritti televisivi è particolarmente complessa. Per il momento non sembra esserci la possibilità di un’interruzione dei rapporti con DAZN, Mediaset e Sky, ma nel frattempo si sta comunque lavorando alla creazione di un canale della Lega che ormai sembra essere una certezza.

Nuovo canale streaming per la Serie A?

De Siervo ha più volte dichiarato di essere fiducioso che le offerte dai tre colossi dello streaming verranno alzate, ma Lega Serie A non ha intenzione di aspettare con le mani in mano. I dati rilevati hanno dimostrato che le offerte dei broadcaster stanno progressivamente crescendo e sono alte le speranze riguardo la possibilità di ulteriori rialzati durante le fasi successive.

Secondo l’amministratore delegato, infatti, la Società sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti e sono previste alcune tappe per la realizzazione del progetto completo.

Quella attuale, concentrata sulla creazione del canale streaming come opzione di backup, è la quinta tappa di questo percorso particolarmente articolato.

De Siervo ha affermato che l’idea è quella di creare una rete di comunicazione legata alla Serie A. Per il momento è stato sviluppato il centro di produzione di Lissone, sede in cui la Lega si occupa direttamente della produzione delle partite live. Inoltre, da poco tempo, è stata lanciata anche la stazione radio della Lega con il supporto di RDS. In questo contesto, il passaggio ad un canale streaming non rappresenta altro che il prossimo step.

Nei prossimi giorni è prevista l’Assemblea generale, durante la quale verranno presentate le offerte di Sky, Mediaset e DANZ. Inoltre, proprio durante l’assemblea verrà presentato anche il piano completo per la realizzazione e la diffusione del nuovo canale. Se questo progetto andasse in porto, il canale Lega rappresenterebbe l’unica reale alternativa alle offerte dei canali che attualmente trasmettono il calcio in streaming.

Non ci resta quindi che aspettare e scoprire quali saranno le scelte della Società calcistica italiana per il futuro dello streaming nel nostro paese.