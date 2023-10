CoopVoce torna con un offerta da 200 GIGA al mese

Dando uno sguardo al panorama telefonico mobile si può notare quanto sia possibile oggi risparmiare veramente ovunque. Ci sono però alcuni gestori come CoopVoce che presentano sempre le soluzioni migliori, sia per quanto riguarda i prezzi che per quanto riguarda i contenuti offerti al loro interno.

Torna ufficialmente la EVO 200 con tutto incluso nel prezzo e con tantissimi vantaggi tutti da scoprire.

CoopVoce, le nuove offerte disponibili in giro non battono la EVO 200 che torna a prezzo bomba

Come suggerisce già il nome, i contenuti sono presenti in grande abbondanza, ma quello che stupisce è certamente il prezzo di vendita insieme alla qualità del servizio. Ci sono ovviamente delle precisazioni da fare, doverose per chi ha intenzione di sottoscrivere la promo. Innanzitutto bisogna attivarla entro l’8 novembre: c’è circa un mese residuo a partire da ora quindi. L’altra condizione è quella di pagare un costo di attivazione di 10 € con spedizione inclusa a casa della SIM. Il primo mese costerà dunque 17,90 € siccome il prezzo mensile dell’offerta corrisponde a 7,90 al mese per sempre.

Una volta venuti a capo delle principali raccomandazioni, si può passare a quello che realmente interessa: cosa c’è all’interno di questa EVO 200 di CoopVoce? Il provider ci ha tenuto fortemente a dimostrare la sua forza ancora una volta, proponendo gli stessi contenuti di circa un mese e mezzo fa.

Si parte infatti da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore di telefonia mobile o fissa in Italia e in Europa, arrivando poi a 1000 SMS ancora verso tutti. La rete Internet però è la vera punta di diamante con 200 giga disponibili per la navigazione usando la rete 4G del colosso TIM. Ribadiamo che il prezzo di vendita mensile corrisponde a 7,90 € per sempre, non essendo CoopVoce sottoposto a rimodulazioni.