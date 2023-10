Dopo tutte le novità arrivate su Whatsapp negli ultimi mesi, il team di Meta prenderà una pausa? Pare proprio di no. Al momento è già al lavoro per l’introduzione di aggiornamenti e funzioni già disponibili per gruppo limitato di utenti iscritti ai test per i beta 2.23.21.4 e 2.23.21.7 dei dispositivi Android.

La prima versione comprende un’opzione innovativa capace di determinare il tempo necessario in cui fissare in alto un messaggio nella chat ed anche un menu avente un nuovo design per gli allegati. La seconda invece ha in sé uno strumento per la ricerca degli Aggiornamenti dei canali.

Whatsapp: timer messaggi fissati, nuovo menù e design innovativo

Attraverso la possibilità di temporizzare i messaggi fissati, gli utenti potranno scegliere il lasso di tempo in cui porre un determinato messaggio in alto per potervi accedere nell’immediato. Per ora le opzioni tra cui scegliere sono: un giorno (24h), una settimana e un mese. Ovviamente, resta la possibilità di sbloccarlo quando si vuole, prima della scadenza.

Altra novità riguarda il restyling del menu degli allegati. L’aspetto generale ora è più semplice ed intuitivo, oltre che moderno per adattarsi ai nuovi dispositivi. Per quanto riguarda il 2.23.21.7, esso contiene un metodo nuovo per cercare gli aggiornamenti dei canali Whatsapp che si seguono. Sempre per i canali, solo pochi giorni fa è stata introdotta la possibilità di ottenere i link degli stessi, per condividerli velocemente ai conoscenti. Ad ora, come specificato inizialmente, le versioni contenenti tali modifiche e aggiunte sono in fase di beta testing. Dopo questa, probabilmente, verranno estese a tutti.