Gli utenti possono oggi richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, la tassa può essere evitata in un modo completamente legale, semplicemente andando a rispettare un prerequisito fondamentale che spinge a raggiungere tale possibilità, senza altri vincoli particolari.

Una delle condizioni fondamentali che comporta il pagamento del canone Rai riguarda sicuramente il possesso di un televisore. Dovete sapere, infatti, che alla base della tassa esiste proprio la necessità di avere tra le mani un dispositivo di questo tipo, con il quale gli utenti possono quotidianamente fruire dei canali televisivi di vario genere. Nel momento in cui tale condizione dovesse venire a mancare, e quindi l’utente non dovesse disporre di un televisore nell’abitazione, esiste l’escamotage che permetterebbe a tutti gli effetti di avere l’esenzione completa.

Canone Rai, oggi è completamente gratis per tutti

Nel momento in cui vi doveste trovare in una simile condizione, la prima cosa da fare è presentare all’Agenzia delle Entrate una autodichiarazione in cui appunto si conferma di non essere in possesso di un televisore, richiedendo l’esenzione dal pagamento della suddetta tassa. Gli utenti devono presentare il tutto entro e non oltre il 31 gennaio 2024, così saranno sicuri di non dover versare nemmeno un centesimo, se si dovesse superare tale data limite, il rischio sarebbe di incorrere nell’obbligo di pagamento di varie rate dell’anno, che però al contrario di quanto si pensa non potranno più essere rimborsate in alcun modo.