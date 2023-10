WhatsApp, gli utenti spiano e scompaiono con i TRE trucchi segreti

Il tempo ha insegnato che talvolta uscire fuori dagli schemi può essere una soluzione molto utile, la stessa cosa vale anche per WhatsApp. La celebre applicazione di messaggistica istantanea negli ultimi anni ha portato tanti miglioramenti con i suoi aggiornamenti, rivoluzionando tantissime cose.

Qui in basso ad esempio potete trovare delle applicazioni di terze parti che potrebbero servire molto per chi ama smanettare.

WhatsApp: ecco le tre app da scoprire subito

Come si spiano gli utenti legalmente? È molto semplice: basta scaricare un’applicazione che si chiama Whats Tracker. Tramite apk la si scarica dal web e la si installa sullo smartphone. Fatto questo, gli utenti dovranno selezionare dalla rubrica, che compare nell’applicazione, tutti i numeri delle persone da monitorare. Ogni volta che ognuno di essi entrerà o uscirà dalla chat arriverà una notifica sul telefono dello spione. L’applicazione almeno per il momento risulta gratuita al 100% per tutti.

La seconda applicazione è molto utile utile che potrebbe essere valutata da tanti utenti di WhatsApp è sicuramente Unseen. Questa permette di passare sotto traccia quando si usa WhatsApp, leggendo infatti al di fuori tutti i messaggi che arrivano così da non essere online in quel momento. Non ci sarà neanche l’aggiornamento dell’ultimo acceso.

Infine non può mancare all’appello WAMR, l’applicazione perfetta per non perdersi neanche un messaggio, soprattutto quelli che vengono cancellati di proposito. Quando una persona cancellerà un messaggio prima che voi lo leggiate, non sarà un problema recuperarlo.

Ricordiamo che nessuna delle piattaforme descritte è illegale per il momento, per cui non incorrerete in alcun tipo di problema.