Il noto colosso Google ha finalmente tolto i veli sui suoi nuovi smartphone di fascia alta. Si tratta ovviamente dei nuovi Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro e l’azienda ha inoltre annunciato anche le nuove Google Pixel Buds Pro. Tutti questi prodotti saranno presto disponibili all’acquisto anche con l’operatore telefonico Vodafone.

Big G ha da poco annunciato ufficialmente per i vari mercati i suoi nuovi prodotti tech. Per tutti gli appassionati, a partire dal prossimo 12 ottobre 2023 sarà finalmente possibile acquistarli anche con l’operatore telefonico Vodafone. Per gli utenti sarà come sempre possibile scegliere se acquistare uno degli ultimi prodotti in un’unica rata oppure in piccole comode rate mensili. Il nuovo Google Pixel 8, in particolare, sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di 799 euro, Google Pixel 8 Pro sarà invece disponibile ad un prezzo di 1099 euro. Per quanto riguarda Google Pixel Buds Pro, invece, il prezzo sarà pari a 229 euro.

Si tratta di un’importante collaborazione per Vodafone e che porterà Google a vendere tanti prodotti in più. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, Lorenzo Forina, Chief Commercial Officer di Vodafone Italia, ha così dichiarato:

“La collaborazione con Google conferma, ancora una volta, il nostro ruolo nell’essere abilitatori della migliore tecnologia sul mercato che può esprimere il suo potenziale grazie alla qualità della nostra rete. Una connessione a Internet veloce, stabile e affidabile, insieme ai dispositivi ad alto valore tecnologico di Google, permette ai nostri clienti di svolgere attività quotidiane essenziali.”