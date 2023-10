Unieuro non è solamente un’azienda capace di lanciare periodicamente ottimi volantini intrisi di sconti speciali e di prezzi bassi, ma anche una realtà che periodicamente sul proprio sito è in grado di mettere a disposizione riduzioni importanti su specifici modelli di tecnologia.

E’ questo il caso del TV LG QNED, una novità di questo 2023, da 50 pollici con risoluzione 4K nativa. Gli utenti possono godere di una importantissima riduzione del 31%, con un prezzo finale che scende dai 799 euro di listino, fino a raggiungere solamente 549 euro (lo sconto effettivo è di ben 250,90 euro). Se lo volete acquistare, collegatevi subito qui.

Unieuro, oggi è quasi gratis un televisore LG

Osservando meglio da vicino la scheda tecnica del prodotto, il cui modello è per la precisione LG 50QNED756RA, va ad identificare un pannello da ben 50 pollici di diagonale, con una risoluzione nativa in 4K. Si tratta di un QNED di ultimissima generazione, che permette così di accedere a tutto ciò che la nuova tecnologia è attualmente in grado di offrire, come il WebOS 23, che amplia al massimo la connettività che gli utenti possono raggiungere, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di base.

Al suo interno trova posto il processore α5 Gen6, con il supporto ai comandi vocali, un telecomando puntatore caratteristico dei prodotti LG, la possibilità di installare applicazioni, la modalità gioco, il sensore di luce ambientale che regola in autonomia la luminosità, ed un refresh rate molto elevato.