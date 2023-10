Iliad, che bomba la promo con 150 GB e un servizio GRATIS

Tra tutti i gestori virtuali disponibili sul territorio italiano solo alcuni sono riusciti a dare del filo da torcere alle grandi realtà. Tra tutti i nomi che ogni giorno gli utenti in cerca di un nuovo provider scorrono, non ce n’è neanche uno che ha battuto Iliad, provider che va contro i virtuali. Tale operatore è stato in grado di tenere alto il suo nome con prezzi molto più bassi della norma, i quali fanno capo alle promo della linea Flash e Giga.

Dopo averne avvicendate diverse nell’ultimo periodo, ne sono arrivate delle altre che hanno saputo rimpiazzare al meglio quelle che c’erano prima. Iliad vuole in ogni modo tenere ancora ben salda la sua cornice di pubblico ormai diventata molto ampia. Proprio per questo tenta di riempirla con tantissimi nuovi utenti, i quali avranno oggi ancora la chance di sottoscrivere la nuova promo Giga 150.

Iliad: la promo con 150 giga in 5G è ancora disponibile al solito prezzo

Tutti gli utenti che apriranno adesso il sito di Iliad possono trovare ancora disponibile in prima pagina l’offerta migliore. Questa è stata ripristinata ancora una volta dopo che l’ultima soluzione da 180 giga è scaduta definitivamente.

Parliamo di una soluzione che ogni mese costa pochissimo, solo 9,99 €. Per molti il prezzo potrebbe essere quasi alto, ma bisogna considerare che all’interno dell’offerta ci sono tutti i contenuti disponibili.

Iliad rende infatti a tutti la possibilità di ottenere ogni mese minuti senza senza limiti verso tutti con SMS senza limiti. Infine per quanto riguarda la connessione al web ci sarà il 5G gratis per navigare con ben 150 giga.