Nel panorama dei generatori portatili, la Jackery 1000 Plus emerge come una soluzione che promette affidabilità e potenza. Questa recensione si dedica a sviscerare ogni aspetto di questo dispositivo, dalla sua efficienza energetica alle funzionalità aggiuntive. Noi di tecnoandroid.it l’abbiamo trovata un prodotto davvero eccezionale che è in grado addirittura di caricare un’automobile elettrica.

Unboxing

Nel momento in cui si apre la confezione della Jackery Explorer 1000 Plus, l’attenzione ai dettagli da parte del produttore è subito evidente. Al centro della scatola, avvolto in un imballaggio protettivo, si trova il generatore portatile, che è senza dubbio il pezzo forte del pacchetto.

Accanto al generatore, sono inclusi diversi accessori essenziali per il suo utilizzo e la sua manutenzione. In particolare, la confezione contiene un cavo per la ricarica da auto (Car Charge Cable), un cavo per la ricarica da una presa di corrente domestica (AC Charge Cable), e due adattatori DC7909 to DC8020. Questi componenti sono accuratamente alloggiati in scomparti dedicati o in buste separate, per garantire la loro integrità durante il trasporto.

Design e Materiali

Il design della Jackery 1000 Plus è pensato per coniugare estetica e funzionalità in un unico dispositivo. La scocca, realizzata in materiali di alta qualità come alluminio e plastica rinforzata, non solo conferisce al generatore un aspetto moderno e accattivante, ma garantisce anche una resistenza notevole agli agenti esterni. Le linee pulite e le finiture curate contribuiscono a rendere questo prodotto non solo un utensile pratico, ma anche un oggetto dal design gradevole, capace di integrarsi armoniosamente in diversi contesti, sia essi outdoor che indoor.

In termini di ingombro e maneggevolezza, la Jackery 1000 Plus è stata progettata per essere facilmente trasportabile. Le maniglie ergonomiche e il peso relativamente contenuto ne facilitano il trasporto, rendendola una soluzione ideale per chi necessita di energia in movimento.

Specifiche e Funzionalità

Il Jackery Explorer 1000 Plus è una centrale elettrica portatile che rappresenta un punto di riferimento nel settore delle soluzioni energetiche portatili. Progettato per avventurieri, appassionati di attività all’aperto e per la preparazione alle emergenze, questo dispositivo offre una combinazione impressionante di capacità e potenza in un formato sorprendentemente compatto.

Dotato di una batteria LiFePO4 da 1264Wh e di un inverter a onda sinusoidale pura da 2000W, è in grado di alimentare una vasta gamma di dispositivi e apparecchiature. Una delle sue caratteristiche più notevoli è la capacità di espansione fino a 5kWh, grazie all’aggiunta di un massimo di tre batterie supplementari. Questa funzionalità lo rende una scelta ideale per avventure all’aperto prolungate o come fonte di alimentazione di riserva affidabile durante lunghi blackout.

La sicurezza è una priorità per Jackery, e questo si riflette nel sofisticato sistema di gestione della batteria (BMS) che protegge contro sovratensioni e cortocircuiti. La batteria LiFePO4 è nota per la sua longevità e sicurezza. Con un ciclo di vita di 4000 cicli, mantenendo almeno il 70% della sua capacità originale, si può contare su questa centrale elettrica per anni a venire.

L’Explorer 1000 Plus è dotato di diverse porte, tra cui due uscite USB-A e due uscite USB-C da 100W, che soddisfano le esigenze di ricarica dei dispositivi mobili. Per coloro che necessitano di una fonte di alimentazione da 12V, la centrale elettrica dispone di una porta per auto con una potenza di 12V/10A, ideale per alimentare accessori da campeggio, frigoriferi portatili o addirittura apparecchiature per auto.

La ricarica è altrettanto efficiente, con la possibilità di utilizzare pannelli solari per una ricarica completa in sole due ore o una presa a muro per una ricarica in circa 1,7 ore. La tecnologia MPPT garantisce un’efficienza di ricarica solare del 99%.

Sempre sul pannello frontale troviamo una luce LED che funziona anche come lampeggiatore di emergenza in caso di necessità.

La capacità del Jackery Explorer 1000 Plus di ricaricarsi in soli 100 minuti da una presa a parete è notevole e rappresenta un grande vantaggio per chi necessita di una fonte di energia affidabile in tempi brevi. Questa caratteristica lo rende estremamente utile in situazioni di emergenza o per applicazioni professionali dove il tempo è un fattore critico.

Altrettanto impressionante è la capacità di ricarica solare rapida in soli 2 ore, grazie alla tecnologia IBC avanzata. Questo non solo rende il dispositivo più sostenibile, ma anche incredibilmente efficiente per chi desidera sfruttare l’energia solare come fonte primaria o secondaria di alimentazione.

Cosa è possibile alimentare?

Il Jackery Explorer 1000 Plus, con la sua capacità, è un dispositivo estremamente versatile che può alimentare una vasta gamma di apparecchiature e dispositivi elettronici. Per esempio, può essere utilizzato per alimentare un frigorifero portatile per diverse ore, rendendolo ideale per campeggi o viaggi su strada. Può anche fornire energia a un televisore da 50 watt per circa 20 ore, permettendovi di godervi una serata di film anche in luoghi remoti. Per gli appassionati di fotografia o videografia, il Jackery può ricaricare una fotocamera DSLR più volte, garantendo che non siate mai a corto di batteria durante le sessioni di scatto.

In un contesto più pratico e quotidiano, il dispositivo può ricaricare uno smartphone da 0 al 100% per circa 100 volte o un laptop per 12-15 volte, a seconda della capacità della batteria del laptop. Questo lo rende un’ottima opzione per chi lavora in remoto o per studenti che necessitano di un’alimentazione affidabile per i loro dispositivi elettronici.

Per quanto riguarda l’autonomia, è importante notare che questa dipenderà da diversi fattori, tra cui il tipo e il numero di dispositivi collegati, così come il loro consumo energetico. Ad esempio, potrebbe alimentare un ventilatore elettrico da 50 watt per circa 20 ore o fornire illuminazione tramite una lampada a LED da 10 watt per circa 100 ore.

È anche possibile estendere l’autonomia utilizzando pannelli solari per ricaricare il dispositivo durante il giorno, permettendo un uso più prolungato in ambienti esterni o in situazioni di emergenza.

Moduli aggiuntivi

La Batteria Jackery 1000 Plus si presenta come un modulo aggiuntivo di alta qualità, progettato per estendere significativamente l’autonomia del Jackery Explorer 1000 Plus. Con una capacità notevole di 1264,64 Wh, questo modulo è chiaramente destinato a fornire un’estensione significativa dell’autonomia energetica, rendendo il sistema complessivo più adatto per applicazioni che richiedono un lungo periodo di utilizzo senza accesso a una fonte di alimentazione esterna.

Uno degli aspetti più rilevanti è il BMS (Battery Management System) intelligente con 12 livelli di protezione. Questa caratteristica garantisce che la batteria sia gestita in modo ottimale, proteggendo sia il modulo aggiuntivo che l’unità base da potenziali problemi come sovraccarico, scarica eccessiva e cortocircuito. La batteria utilizza la tecnologia LiFePO4, che è nota per la sua sicurezza e durata. Questo è un punto a favore, soprattutto considerando che il dispositivo potrebbe essere utilizzato in vari ambienti, inclusi quelli esterni o in situazioni di emergenza.

Le specifiche indicano anche una durata del ciclo impressionante: dopo 4000 cicli, la batteria dovrebbe mantenere almeno il 70% della sua capacità originale. Questo suggerisce un investimento a lungo termine, supportato ulteriormente dalla garanzia estesa di 3+2 anni. Per quanto riguarda le dimensioni e il peso, con 35,6 x 26 x 19,8 cm e 10,2 kg, il modulo è relativamente compatto e maneggevole, il che potrebbe facilitare il trasporto e l’installazione.

Le porte di ingresso specificate come “Porte di estensione CC x2: 32,5V-46,8V⎓68A Max” indicano che il modulo è progettato per un collegamento semplice ma sicuro all’unità base. E’ possibile installarle fino a 3 utilizzando il cavo in dotazione per espandere la capienza massima della batteria fino a 5KWh.

Ci si può caricare un’automobile elettrica?

Si! Abbiamo caricato una Renault Zoe con un caricatore Daolar e siamo riusciti con 2kwh a recuperare 10Km di autonomia. Logicamente dobbiamo avere un caricatore che non si blocchi in caso di mancanza di “messa a terra”.

Applicazione

Il Jackery 1000 Plus è dotato di un’applicazione disponibile sia per Android che iOS con la quale è possibile controllare la Power Station in modo semplice e veloce. Attraverso l’app si può consultare l’autonomia, la potenza di Input e la potenza di Output oltre ad aggiornare il firmware. Purtroppo abbiamo avuto molti problemi con l’app e durante i nostri test ha smesso di funzionare dando un errore Gateway. Sicuramente l’azienda procederà all’update nelle prossime settimane.

Conclusioni

Il Jackery Explorer 1000 Plus e il suo modulo aggiuntivo, la Batteria Jackery 1000 Plus, rappresentano una combinazione potente per chi necessita di una fonte di energia portatile e affidabile. La grande capacità energetica di 1264,64 Wh del modulo aggiuntivo è certamente uno dei suoi punti di forza, offrendo un notevole incremento di autonomia. Questo è particolarmente utile per chi necessita di alimentare numerosi dispositivi o apparecchiature per un periodo di tempo prolungato, come in situazioni di campeggio, emergenze o eventi all’aperto.

Un altro aspetto positivo è la presenza di un sistema di gestione della batteria (BMS) intelligente con 12 livelli di protezione. Questo non solo garantisce la sicurezza durante l’uso, ma anche la longevità del dispositivo. La batteria LiFePO4 aggiunge un ulteriore strato di sicurezza e durabilità. La garanzia estesa di 3+2 anni offre una certa tranquillità riguardo alla qualità e all’affidabilità del prodotto.

Peccato per l’applicazione per Android ed iOS che non funziona correttamente e ha bisogno di un aggiornamento. Il Jackery Explorer 1000 Plus e il suo modulo aggiuntivo sono disponibili sul sito ufficiale di Jackery, dove gli acquirenti possono scegliere tra diverse configurazioni. Una di queste include il modulo principale Explorer 1000 Plus abbinato a due pannelli solari SolarSaga 100, il tutto al prezzo di €1.799,00. Un’altra opzione, più completa, abbina il modulo principale a un pannello solare e al modulo aggiuntivo della Batteria Jackery 1000 Plus, con un costo totale di €2.299,00.