Fra non molto in Italia sbarcherà un nuovo operatore virtuale di telefonia mobile. Si tratta di 2appy, che ha da poco ottenuto il via libera dal Ministero delle imprese e anche dal Made in Italy. Al momento non è ancora attivo, ma sul web sono già presenti i documenti che svelano i dettagli sulla data di lancio e anche quali saranno le offerte sottoscrivibili dagli utenti. Entra in un mercato altamente competitivo, ma da ciò che si può apprendere riuscirà a dare agli altri operatori filo da torcere.

Il brand e guidato dall’azienda AfinnaOne, nomi conosciuto nel settore delle telecomunicazioni, che donna ai consumatori una connessione incredibile in fibra fissa e altri servizi innovativi, tra cui un servizio le eSIM per i dati in roaming. Anche se non è stato lanciato ufficialmente, 2appy è già presente nelle liste degli operatori che esplicano da dove si può richiedere la portabilità per le loro promo.

Le promozioni 2appy

Le offerte segnalate sul web sono molte e anche ricche di vantaggi. Seguono la linea del McDonald’s e capirete subito cosa intendiamo. La prima è la 2appy Mobile Small, nel quale sono contenute chiamate senza limiti verso tutti i numeri italiani (più 200 minuti per quelli internazionali), 50 messaggi e 50 giga di navigazione. Il costo di questa prima promozione è di 6,50€ al mese. La seconda tariffa è la versione Medium, con i medesimi minuti per i numeri mobili e fissi in Italia, ma per i internazionali sono 200 minuti, poi si hanno 100 messaggi e 100 giga, per un costo totale di 8,50€ mensili.

Altra opzione è la promo Large, dove aumentano ancora i minuti internazionali arrivando a 1000, mentre i giga e gli SMS sono gli stessi della Medium. A quanto ammonta la tariffa? A 10,50 euro al mese. Ultima è la versione Business con chiamate senza limite verso i numeri italiani ed europei, 50 minuti per i paesi extraeuropei, messaggi illimitati e 300 giga di navigazione ad un prezzo di 17,69€.

Quest’ultima, come suggerisce il nome, probabilmente sarà attivabile soltanto dalle aziende. Per tutte, 2appy richiede un costo di attivazione pari ad una mensilità della promozione scelta. Le condizioni economiche saranno garantite per almeno un anno dal momento in cui si attiveranno i servizi.