Il team di WhatsApp sta attualmente lavorando instancabilmente per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: creare una versione dell’app completa e integrata con funzionalità innovative e tecnologiche di ultima generazione. I canali per WhatsApp sono ancora una novità recente, soprattutto in Italia, eppure sono già coinvolti in un nuovo processo di trasformazione da parte del team di esperti dell’App di Meta. Infatti, gli sviluppatori dell’Azienda stanno testando una nuova funzione che consente agli utenti di ottenere molto più rapidamente un link per condividere gli aggiornamenti di un determinato canale.

WhatsApp testa i link rapidi per i canali

Ormai è sicuro che questa nuova funzione sia in dirittura d’arrivo sia per Android che per iOS. Questa nuova aggiunta dovrebbe essere facile da utilizzare. Infatti, nelle chat dei canali comparirà un’opzione che consentirà di copiare direttamente il link all’aggiornamento del canale stesso. Condividendo il link copiato sarà possibile, con un semplice tocco, vedere subito il messaggio associato. La funzione, particolarmente utile per i titolari dei canali, sarà utilizzabile anche da chi non è proprietario del canale, ma vi è semplicemente iscritto. Per il momento la funzione è disponibile solo nella versione beta di WhatsApp, ma si prevede la sua diffusione a tutti nel giro di poco tempo.

Gli aggiornamenti per i canali non sono gli unici in arrivo. Sempre nella versione beta dell’app, in particolare nella versione per Android, è presente anche un potenziamento per le chiamate di gruppo, ma anche per questa funzione non è ancora possibile stabilire quando verrà diffusa a tutti gli utenti a livello mondiale.

È evidente che l’app sta per subire una vera trasformazione completa, offrendo ai suoi utenti un’esperienza migliorata e innovativa.