DAZN, il più famoso servizio a pagamento per lo streaming di eventi sportivi, annuncia ufficialmente una grande novità per tutti i suoi innumerevoli clienti.

Il 2 Ottobre 2023, quindi appena un giorno fa, è stata dichiarata l’apertura del nuovo shop online ufficiale della piattaforma.

Lo shop online di DAZN consente di acquistare carte prepagate digitali non solo per se stessi, ma anche da regalare via email ad altri utenti.

Inoltre, esclusivamente in questo periodo, vi sarà la possibilità di accedere ad una nuova promo per l’acquisto di una carta prepagata super scontata e dalla validità di 9 mesi.

Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

DAZN: shop online, carte prepagate e altri super sconti

Come già detto, il nuovo shop online di DAZN consente di acquistare carte prepagate digitali per il piano standard, valide non solo per noi stessi ma anche per un’altra persona a cui intendiamo regalarla.

Infatti, l’invio della carta, avverrà in maniera telematica (via email) e sarà anche possibile inserire un messaggio personalizzato nel corpo del messaggio.

Come gli Auguri di Buon Compleanno o qualsiasi altra cosa si desideri.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il piano standard di DAZN consente di registrare fino a 6 dispositivi e di visualizzare i contenuti in contemporanea anche su due dispositivi differenti, ma che siano collegati alla stessa rete internet.

Il collegamento di un solo dispositivo, invece, è ovviamente permesso ovunque vi troviate.

Inoltre, solo con DAZN avrete la possibilità di accedere ad una pluralità di contenuti, quali:

Tutta la Serie A Tim;

Tutta la Serie BKT;

La UEFA Europa League;

Le migliori partite della UEFA Conference League;

Il Calcio Internazionale con LaLiga EA Sports, la FA Cup e la Curabao Cup;

con LaLiga EA Sports, la FA Cup e la Curabao Cup; Alcuni campionati femminili di calcio, tra cui: la serie A Femminile eBay 2023/2024 e la UEFA Women’s Champions League;

tra cui: la serie A Femminile eBay 2023/2024 e la UEFA Women’s Champions League; Contenuti di Juventus TV, Milan TV, Inter Tv e Red Bull TV;

Eventi relativi ad altri sport come basket, rubgy, fighting e molti altri ancora.

La carta DAZN stagionale di 9 mesi è disponibile al super prezzo di 249 euro, invece di 359.91 euro.

È inoltre attivabile in Italia entro 12 mesi dalla sua data di acquisto.