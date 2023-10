Gli utenti fortunati possessori di una vettura a marchio BMW, con annessa ricarica wireless, potrebbero avere non pochi problemi se anche fossero in possesso di uno smartphone Apple iPhone 15, in quanto l’utilizzo di tale funzione potrebbe causare un problema al chip NFC.

La notizia è stata riportata da MacRumors sul social network X, in seguito ad alcune lamentele da parte di utenti che rispettassero i suddetti requisiti: ovvero possessori sia di una BMW con ricarica wireless, che appunto di un nuovissimo iPhone. Stando a quanto sostenuto, nel momento in cui lo smartphone viene posizionato sulla basetta di ricarica, questi entrerebbe direttamente in modalità recupero, mostrando uno schermo completamente bianco, con il chip NFC che terminerebbe di funzionare con il conseguente riavvio automatico del device.

Ricordatevi delle offerte Amazon che potete avere gratis ogni giorno in esclusiva sul vostro smartphone, iscrivendovi solamente a questo indirizzo speciale.

BMW e iPhone 15, problemi in vista

Il chip NFC è un componente fondamentale negli iPhone, non solo perché facilita l’accoppiamento con altri dispositivi, ma anche perché permette il funzionamento di Apple Pay o l’utilizzo delle chiavi digitali delle vetture. Dirigendosi nell’app Wallet, gli utenti che hanno sottolineato il problema, si sono ritrovati il messaggio “Impossibile configurare Apple Pay“, e per risolverlo sono andati direttamente in un Apple Store. L’azienda, dal canto suo, ha provveduto spesso a sostituire lo smartphone, seppur lo stesso problema si è ripresentato in tempi relativamente brevi.

Al momento in cui vi scriviamo non sembra esistere una possibile soluzione, i consumatori che hanno segnalato il tutto sono possessori di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.