Esiste un elettrodomestico che sia è in grado di aspirare ogni granello di polvere e pulire con cura e pavimenti? Sembrerebbe proprio di sì. Si tratta dell’aspirapolvere senza fili e lavapavimenti Proscenic P11 Mopping. Un modello leggero, facilmente maneggiabile e dal design moderno e accattivante. La sua presenza non ha eguali grazie ad un motore da 400 Watt. Nonostante la concorrenza spietata, la P11 Mopping riesce a contraddistinguersi per la sua autonomia elevata, per la presenza di un display touch per il regolamento delle funzioni e per i led posti davanti alla spazzola. Tramite questi ultimi, l’aspirapolvere riesce a illuminare la superficie per individuare ogni traccia di sporco, anche nelle zone buie. I vantaggi nell’acquisto della Proscenic P11 Mopping non finiscono qui. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche del prodotto.

Design e materiali utilizzati

All’interno della confezione si trovano tutte le componenti dell’aspirapolvere. È presente la batteria, l’adattatore, il motore, il tubo di aspansione, la bocchetta per fessure lunghe, la testina per le spazzole, 2 ingressi aria HEPA, il supporto a parete, il serbatoio dell’acqua, la spazzola a rullo, il panno per il lavaggio e il manuale utente contenente tutte le info necessarie per l’uso.

Il design è frutto di uno studio accurato che ha permesso la creazione di uno strumento, non solo altamente tecnologico, ma anche accattivante. I colori dello strumento sono maggiormente il nero e il grigio scuro metallico che caratterizza il manico e il tubo di aspirazione. In questo modo può essere tenuto anche a vista, adattandosi perfettamente all’ambiente moderno circostante. Immateriali usati e l’assemblaggio fanno comprendere immediatamente quanto la Proscenic P11 Mopping sia solida e resistente.

Quando si uniscono le diverse parti non si sente alcun tipo di scricchiolio, ogni accessorio si collega all’altro perfettamente. Tutte le componenti, dalla batteria al serbatoio, sono state ideate nel dettaglio. Il serbatoio è posizionato nella parte superiore e il manico ha un’altezza tale da permettere il passaggio della P11 Mopping anche sotto i mobili più bassi. In alto è anche posto il display touch a led. Su di esso si possono visualizzare o modificare tutte le modalità di aspirazione e pulizia, oltre alla regolazione della potenza. Inoltre, su di esso è visualizzabile anche il livello della batteria per capire quando è necessario ricaricarla. Questo rileva ogni tocco e consente di modificare l’aspirazione scegliendo tra quella leggera, automatica o alla massima potenza.

Il motore di Proscenic P11 Mopping consente è talmente potente da raggiungere i 35.000 Pascal. Tale valore rappresenta una miglioria rispetto ai modelli precedenti che si fermavano ai 22.000 Pa. Il suo peso minimo consente una comodità incredibile e una maneggevolezza tale da non richiedere alcuno sforzo fisico. L’aspirapolvere, quando la si monta con la prolunga e si usa la spazzola rotante, pesa solo 2,38 kg. Il peso è perlopiù costituito dall’unità centrale (1,42 kg), comprensibile dato che in esso ricordiamo essere posizionati la batteria, il motore e il contenitore per i rifiuti con una capacità di 650 ml. Il serbatoio dell’acqua invece è da 350 ml. La lunghezza del manico, invece, è regolabile grazie al tubo telescopico, studiato per consentire a tutte le persone un facile utilizzo.

Sistema di pulitura e rumore dell’aspirapolvere

L’aspirapolvere Proscenic P11 Mopping può essere utilizzata con 3 diversi livelli di aspirazione. La quantità di accessori, compresi la dotazione base, permette di pulire a fondo ogni tipo di superficie. Il sistema per il filtraggio è a 5 stadi e HEPA che consente di catturare il 99,99% delle particelle e al contempo non permette il loro rilascio nell’aria, cosicché chi la sta usando non inspiri la polvere. La sporcizia viene aspirata ed entra nel sistema a ciclone, salendo passa per la maglia in acciaio inossidabile, poi per il sistema di filtrazione a cono. Dopo questi step, continua a proseguire nell’aspirapolvere fino a raggiungere il filtro Hepa e fuoriuscire attraverso la spugna.

In tal modo, tutte le polveri sottili vengono bloccate, senza compromettere la potenza di aspirazione. Grazie all’attivazione dei led ci si potrà accorgere della presenza della sporcizia anche in ambienti scuri, senza aver bisogno di accendere luci o aprire le finestre. La rotazione delle setole è altamente precisa, nessuna briciola riesce a sfuggire.

La progettazione eseguita fa sì che ogni punto, anche quello più lontano e al di sotto dei mobili, possa essere raggiunto. È possibile aggiungere alla spazzola principale l’accessorio lavapavimenti in maniera velocissima grazie all’aggancio rapido. Tale opzione è molto utile soprattutto quando si è in presenza di sporco insistente poiché permette di aspirare e lavare con una sola passata.

Si può usare la Mopping anche mentre si pulisce l’auto, basterà scegliere la testina dalla punta piatta. Grazie ad un’altra spazzola si può aspirare il manto degli animali, rimuovendo facilmente il pelo in eccesso.

Con un solo elettrodomestico, mentre si sta pulendo tutta la casa, si può passare dall’aspirazione al lavaggio quando questa non basta. La tecnologia integrata permette all’aspirapolvere di riconoscere automaticamente la tipologia di pavimentazione. La soluzione 2 in 1 è incredibilmente comoda ed efficace. Il serbatoio dei rifiuti è, come accennato in precedenza, da 650 ml. Potrebbe sembrare poco, ma tale scelta è stata effettuata per rendere l’intera aspirapolvere ancora più leggera.

Inoltre, il manubrio può essere spostato raggiungendo una rotazione di 180 gradi. In tutte le modalità d’utilizzo, poi, il rumore riprodotto è così lieve da non dare alcun fastidio. La tecnologia adoperata rende il macchinario leggero anche nei suoni prodotti.

Il sistema per lo svuotamento del serbatoio permette di non entrare a contatto con i rifiuti: basta premere il tasto posizionato di lato e il coperchio si aprirà facendo cadere il contenuto direttamente nel cestino. Il macchinario può essere lavato staccando le componenti e passandole sotto l’acqua per eliminare i residui di sporco e la presenza di detriti. Fare le pulizie non sarà mai stato così semplice.

Funzionamento senza fili e possibilità di caricamento

L’aspirapolvere è, come abbiamo già detto, senza fili. Non ci saranno cavi ingombranti in casa e non si dovrà più attaccare e staccare la spina in continuazione, ottimizzando i tempi di utilizzo.

La batteria, di cui vedremo le specifiche tra poco, è sostituibile e staccabile. Si può scegliere di caricare direttamente l’intera P11 Mopping attaccandola al sistema a parete (collegato alla presa tramite classico adattatore) o, nel caso decideste di acquistare una batteria di ricambio, usare il caricatore in più in dotazione.

Autonomia della batteria: efficienza senza limiti

La batteria al litio dell’aspirapolvere Proscenic P11 Mopping ha una potenza di 2000 mAh. Scegliendo l’aspirazione minore, l’autonomia massima è di all’incirca 50 minuti, un ottimo risultato considerando la media delle aspirapolveri in circolazione.

La velocità di ricarica è molto rapida: la piena autonomia in circa due ore. Davvero sorprendente in confronto alla maggior parte degli strumenti senza fili che impiegano sulle 4/5 ore per aggiungere la massima carica.

Il sistema per il caricamento è ad innesto rapido. Questo è posizionato nell’aggancio a parete, il quale può essere installato scegliendo tra un adesivo, per non intaccare il muro, e viti e tasselli, se si preferisce una maggiore resistenza. Con questa tipologia di sistema si potrà ricaricare l’aspirapolvere senza dover collegare tutte le volte manualmente lo spinotto di alimentazione.

Menu e App aspirapolvere

Il menu dell’aspirapolvere, visualizzabile sul display, è semplice ed intuitivo. Chiunque sarà capace di selezionare le diverse funzioni e cambiare la potenza di aspirazione.

Altro sintomo di grande tecnologia e innovazione è la possibilità di collegare la P11 Mopping all’app scaricabile sul proprio smartphone. Su di essa saranno visibili grafici contenenti le info riguardanti il tempo di utilizzo e di ricarica giorno per giorno. L’applicazione avvisa anche quando uno degli accessori è danneggiato e va sostituito. Inoltre, grazie all’apposita sezione, contattare l’assistenza clienti in caso di bisogno sarà molto facile e veloce.

Prezzo: quanto costa l’aspirapolvere?

L’elettrodomestico ha una qualità è una resistenza paragonabile alle migliori del settore. Ad esempio, una Dyson V11, avente le medesime caratteristiche, ha un prezzo notevolmente più alto: circa 700€. L’aspirapolvere/lavapavimenti Proscenic 11 Mopping su Amazon è in vendita a soli 179,00€. Una grossa differenza.

Se vi state chiedendo quale sia invece il prezzo sul sito ufficiale Proscenic, in tal caso esso è di 139.00€.

Potreste pensare che la Dyson risulti per forze di cose più costosa, quindi ecco qualche altro esempio più economico e con funzioni simili ma non altrettanto efficaci. La prima è l’aspirapolvere senza fili GreenWorks su Amazon a 249€. Un’altra la Dreame R10 Pro in sconto a 288,02€. Infine, la Samsung Senza Fili Jet 60 disponibile a 221,06€.

Pro e contro dell’aspirapolvere Proscenic

A favore sicuramente è la tecnologia che consente all’aspirapolvere di riconoscere i pavimenti. Se, ad esempio, passiamo da piastrelle al tappeto, cambierà la potenza di aspirazione per garantire la massima pulizia. Con una sola ricarica, inoltre, potremo lavare e aspirare tutta casa grazie alla batteria avente una potenza invidiabile. L’aspirapolvere riesce a catturare, a che modalità automatica, qualsiasi piccolo frammento di sporco. Tutti gli accessori forniti in dotazione permettono di poter sfruttare la Proscenic P11 Mopping in più modi.

La spazzola a rullo permette la pulizia di ogni pavimento, mentre le altre consentono l’utilizzo anche su scaffali, tende, divani e anche la pulizia approfondita della propria auto. La presenza dei led è assolutamente utile, soprattutto se si desidera ottenere risultati impeccabili. Il sistema magnetico è un ulteriore punto a favore: non serviranno acrobazie per cambiare metodologia di utilizzo. Il filtro HEPA consente di trattenere anche i granelli invisibili ad occhio nudo. La posizione del contenitore consente di svuotarlo facilmente, senza far volare la polvere ovunque. Il peso ultraleggero e l’altezza del manico consentono di poter passare l’aspirapolvere letteralmente ovunque, anche sotto quel divano dove non si pulisce mai. Ultimo punto a favore è dato dal rapporto qualità-prezzo.

Anche se i pro sono impressionanti, vi sono comunque alcuni lati negativi. Il serbatoio da 650 ml è piuttosto piccolo, quindi richiede una maggiore manutenzione per la sua pulizia. Lo stesso vale per quello dell’acqua da soli 340 ml. Infine, il sistema di svuotamento è semplice, ma potrebbe essere ancor di più migliorato.

Ecco perché dovreste acquistare l’aspirapolvere Proscenic 11

L’aspirapolvere Proscenic P11 Mopping è un elettrodomestico estremamente utile per diverse ragioni. La potenza dell’aspirazione, la luce a led, la possibilità di utilizzare l’applicazione e soprattutto l’efficacia nell’aspirare e pulire ogni particella di polvere rendono il prodotto quasi vitale. Non può mancare nella casa. La tecnologia senza fili e incredibilmente vantaggiosa se si odia attaccare e staccare la spina per poter accedere a tutte le stanze.

Inoltre, la P11 Mopping permette l’aspirazione sia andando avanti che indietro, cosa non indifferente se si considera che molte altre funzionano solo in avanti. Il modello è un passo avanti rispetto a quello precedente e si vede. Infine, arrendere il tutto ancora più “appetitoso” c’è il rapporto tra qualità e prezzo: non troverete altra aspirapolvere del genere che abbia un costo migliore.

Se vi abbiamo convinto, per acquistare la Proscenic 11 Mopping vi basterà recarvi sul sito dell’azienda oppure scegliere il fidato Amazon. Già domani potreste averla a casa vostra.