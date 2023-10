Nella giornata odierna vi riportiamo una notizia molto interessante riguardante il canone Rai, l’odiatissima tassa che ogni utente in italia si ritrova costretto a versare, può semplicemente non essere pagata, a patto che venga rispettata una condizione fondamentale.

Dovete sapere, appunto, che il canone Rai nasce come tassa di possesso di un televisore, ciò sta a significare che il singolo utente, affinché sia costretto a versarla, deve necessariamente avere in casa un dispositivo di questo tipo. Lo Stato, dal canto suo, ipotizza che tale condizione si realizzi, anche se effettivamente non è così scontato.

Canone Rai, che notizia assurda, finalmente è gratis

Proprio l’utente che non dovesse avere in casa un dispositivo di questo tipo, si trova nella condizione perfetta per richiedere la completa esenzione, per farlo deve prima di tutto presentare all’Agenzia delle Entrate una autodichiarazione legalmente vincolante, con la quale dichiara di non avere a casa un televisore. In secondo luogo verrà attivata la richiesta di esenzione, che però dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno in oggetto.

Nell’eventualità in cui si dovesse sforare la data limite, si dovranno necessariamente pagare almeno i primi 6 mesi della tassa, ricordandosi di presentare la domanda entro il 30 giugno. Da notare, in parallelo, che non sono previste possibilità di ricevere rimborsi di vario genere, gli utenti che hanno già pagato tutto l’anno, o una parte di esso, non potranno in nessun modo ricevere indietro il denaro già versato.