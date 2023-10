Quando installate delle nuove app sul vostro smartphone, assicuratevi che esse provengano da fonti affidabili e leggete attentamente le recensioni degli altri utenti. Poiché potreste rischiare di installare sul vostro dispositivo applicazioni particolarmente pericolose per la sicurezza dei vostri dati, dei conti in banca e del funzionamento stesso del cellulare.

Le app malware sono particolarmente pericolose in quanto agiscono in maniera indisturbata e senza che l’utente se ne renda conto.

Questo perché riescono ad eludere i sistemi di protezione dei nostri dispositivi proprio attraverso i consensi di accesso che noi stessi forniamo in fase di installazione.

Ogni giorno Google riceve innumerevoli segnalazioni di app pericolose presenti su PlayStore e che l’azienda provvede poi tempestivamente ad eliminare.

Tuttavia di seguito vi forniremo i nomi di alcune app malevoli già riconosciute e in procinto di essere cancellate definitivamente dagli Store online.

Dunque assicuratevi di aver installato sul vostro dispositivo alcuna di queste app, in caso contrario, provvedere a rimuoverle immediatamente.

App pericolose: Ecco quelle da evitare assolutamente

Le app pericolose che sono state individuate sembrano appartenere ad una vera e propria campagna chiamata Fake Trade.

Con queste, i truffatori in questione, spingono utenti inconsapevoli ad effettuare il download delle app, che permetterebbero di ottenere dei guadagni in denaro attraverso sistemi di referral.

Tuttavia, una volta raggiunta una determinata somma, non può essere prelevata.

Ma non esiste solo Fake Trade, vi sono moltissime app pericolose per i vostri smartphone ed i dati contenuti al suo interno.

Particolarmente rilevanti sono altri tipi di malware conosciuti con il nome di Cherry Bios.

Ovvero di sistemi che promettono sconti sui prodotti davvero assurdi attraverso il download di determinate applicazioni.

Di seguito, vi forniremo la lista di tutte le applicazioni che sono state riconosciute come pericolose e che, per questo, vi consigliamo di eliminare ed evitare assolutamente.