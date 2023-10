L’azienda Cupra, nata dalla Seat, ha riscontrato in questi anni un grande successo. Sembra infatti che abbia superato la casa madre, che con probabilità dovrà cambiare progettazioni a causa dello scarso riscontro. Le loro auto sono oggi un modello molto ambito e venduto.

Tuttavia, anche il team Cupra ha “toppato” con uno dei suoi progetti, annunciato ormai 3 anni fa. Forse solo gli appassionati del settore lo ricorderanno, ma l’azienda aveva lanciato un nuovo modello super segreto, nel 2020, chiamato Tarraco. Ma cosa è accaduto tanto da portare il suo dietrofront?

Il modello d’auto Cupra Tarraco

Il proposito legato alla Cupra Tarraco era quello di costruire un suv che univa due stili che sono solitamente incompatibili: sportivo e familiare. L’auto avrebbe dovuto avere un asset specifico per garantire in entrambi i casi performance di guida eccellenti. Il progetto si ispirava alla Skoda Kodiaq RS del 2018, una vettura che riscontrò approvazione e parecchie vendite.

Dal 2020 non si è più sentito parlare della Tarraco, ne si sono perse completamente le tracce. A luglio dell’anno successivo furono registrati solo 8 esemplari, ma nessuno di esso fu immatricolato. Ma perché è avvenuta la decisione di accantonarla? Secondo gli esperti per tre ragioni principali. Per prima cosa, data la lentezza della conclusione progettuale, l’azienda potrebbe aver deciso di puntare sull’elettrico, date le previsioni odierne del futuro.

Altro motivo papabile potrebbe essere la volontà di Cupra di partire da zero e rinnovare completamente il suo piano. A confermare quest’ultima ipotesi è la nuova Terramar, che sostituirà definitivamente la Tarraco e un altro modello aziendale, la Cupra Ateca.