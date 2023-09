Il bollo auto è una tassa nazionale imposta a tutti gli automobilisti italiani, essa viene riscossa direttamente dalle regioni e deve essere pagata ogni anno.

Se i proprietari delle vetture si esentano dal pagamento, vi è così il rischio di sottostare alle verifiche e agli accertamenti della Regione.

Le quali, ogni anno, riescono ad incassare più di 6.5 miliardi di euro grazie proprio al bollo auto.

Quest’ultimo rappresenta una delle tasse più odiate da parte dei cittadini. In quanto solo in Italia essa richiede un pagamento così alto.

A tal proposito vi farà piacere sapere che non tutti i possessori di veicoli sono tenuti a pagare questa tassa. Alcuni, infatti, possono essere considerati esenti per legge.

Chi può legalmente essere esente dal pagamento del bollo auto

Il bollo auto, per chi non lo sapesse, non necessita di essere pagato in caso di circostanze particolari, tra cui: