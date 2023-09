Scommettiamo che molte famiglie italiane non vorrebbero pagare il bollo auto, la tassa di possesso che lo Stato effettivamente impone a tutti coloro che hanno intestata una vettura, o un qualsiasi mezzo targato che circola su strada (esclusi ovviamente monopattini e biciclette).

Ad oggi non esiste un metodo legale generico, molti decidono di non pagare la tassa, ma così commettono a tutti gli effetti un reato, che comporta il pagamento di una penale e della mora nel momento in cui saranno costretti a versare anche gli arretrati (in genere accade con un controllo, o quando si vuole rottamare/vendere il mezzo).

Bollo auto, solo in questo modo non lo si paga

L’unica strada da intraprendere per cercare di limitare al massimo il pagamento della suddetta tassa, consiste più che altro nell’optare per l’acquisto di una nuova vettura. Dovete sapere, infatti, che il Governo italiano ha recentemente dato il via ad una profonda campagna di incentivi, atti proprio a favorire l’acquisto di un mezzo elettrico; oltre a prezzi fortemente scontati, oggi gli utenti possono anche sperare di non pagare il bollo auto.

L’esenzione è inclusa con l’acquisto, anche se le tempistiche variano in relazione alla regione in cui si è residenti, in particolare coloro che risiedono in Lombardia e Piemonte non pagheranno nulla per tutta la durata della vita del veicolo, gli altri invece potranno godere dell’esenzione per un periodo che oscilla tra 3 e 5 anni, sempre dalla data di acquisto effettiva.