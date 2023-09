WhatsApp ha aggiunto una serie di interessanti aggiornamenti alla sua piattaforma nelle ultime settimane. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea hanno accolto in parte le richieste del pubblico con, ad esempio, il tool che assicura la modifica dei messaggi o quello per l’accesso su più dispositivi. Ovviamente gli sviluppatori di WhatsApp non si sono dimenticati dell’importanza della sicurezza. Ecco quindi che arriva un’ulteriore novità per il pubblico.

WhatsApp, la password arriva anche sulla versione desktop

In base a quelle che sono le anticipazioni del portale WABetaInfo, il gruppo di lavoro di WhatsApp sta attualmente lavorando ad un upgrade che sarà presto proposto per la piattaforma desktop, WhatsApp Web. Come attualmente previsto per la versione mobile, a breve anche sui dispositivi fissi, gli utenti potranno proteggere le loro conversazioni e le loro chat attraverso una password aggiuntiva.

Il nuovo upgrade per l’interfaccia desktop assicurerà in primis un servizio di blocca schermo che andrà ad attivarsi ed a nascondere le conversazioni di una chat, ogni qual volta il dispositivo in uso entrerà in fase di modalità di riposo o di stand-by. Su base facoltativa, inoltre, attraverso il menù Impostazioni gli utenti potranno anche inserire una password come ulteriore protezione per i loro messaggi. La password dovrà essere inserita ogni volta che si riapre la sessione su WhatsApp.

Ancora non ci sono particolari dettagli sull’uscita di questo upgrade, ma i tempi non dovrebbero essere più ampi di qualche settimana. L’obiettivo di tale aggiornamento è ovviamente quello di garantire al pubblico sempre più protezione e riservatezza.