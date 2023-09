Una mini telecamera WiFi funziona utilizzando una connessione wireless per trasmettere le immagini e i video registrati a un dispositivo remoto, come uno smartphone o un computer. La telecamera si collega alla rete WiFi disponibile e invia i dati in tempo reale tramite questa connessione.

Quella che vogliamo proporvi oggi è la Sansnail Telecamera Mini SQ11 HD, proposta quasi in regalo sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sansnail Telecamera Mini SQ11 ad un prezzo super

Le telecamere sfruttano le onde radio e si collegano al sistema di registrazione grazie ad un ricevitore wireless. L’impianto deve avere una connessione Internet che consente di vedere le immagini ovunque ci si trovi tramite il proprio smartphone o computer. Tutte le telecamere di sicurezza wireless devono essere posizionate all’interno del raggio d’azione del WiFi. Tuttavia, la portata media del segnale per la maggior parte dei router che le case e gli uffici forniscono raggiunge circa 10 metri.

Il tempo di lavoro massimo garantito è di circa 60 minuti a 1080 p 30 fps. Supporta la scheda esterna e filma immagini di alta qualità Full HD 1080 p DV DC Import OV9712 e telecamera HD. I passaggi da effettuare sono generalmente 3: Aprire il wifi del cellulare e guardare la lista delle reti wifi disponibili. Collegare il Wifi del cellulare alla rete creata dalla telecamera stessa. Aprire l’applicazione della telecamera e guardarla, se la volete utilizzare in locale.

Ovviamente questa mini telecamera può essere utilizzata anche senza l’utilizzo del wifi, solamente con la scheda esterna, che una volta estratta vi permette di trasferire tutti i video girati su altri dispositivi come computer e smartphone. Seguite questo link per portarla a casa per soli 16.99 euro.