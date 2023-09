A Milano si stanno vedendo ultimamente tantissime XEV YOYO 2023, siccome Enjoy ha scelto di inserirle nella sua flotta come elettriche, e quindi utili per il futuro.

Ovviamente anche queste, un po’ come succede per le bici elettriche in sharing, hanno la possibilità di far rimuovere ai tecnici la loro batteria per inserirne una nuova, così da poterla ricaricare in un’altra sede. Questo concede la possibilità di evitare la ricarica alla colonnina non rendendo dunque disponibile l’auto.

Quello che ci ha lasciato un po’ perplessi è: perché ce ne sono poche in strada? Semplice: qualcuno ha detto di aver paura di guidare un’auto elettrica ed è per questo motivo che abbiamo deciso di mostrarvi come si fa utilizzando tutti gli accorgimenti.

Enjoy lancia le XEV YOYO 2023 in giro, ecco come si guida la piccola elettrica

Innanzitutto per utilizzare un’auto del genere bisognerà avere l’applicazione ufficiale di Enjoy. Così facendo, potrete localizzarne una e raggiungerla in tempo utile per utilizzarla.

Una volta aperta la porta, la si può richiudere con il pratico laccetto siccome non c’è una maniglia. Dopo essere entrati all’interno tramite l’app, premete il freno e premete anche il pulsante di accensione: così l’auto si avvierà. Nel caso in cui il cambio non fosse in “N” e quindi in folle, fatelo altrimenti non partirà.

Un’altra cosa fondamentale sarà togliere il freno a mano per farla partire. Questo è situato al posto della frizione, leggermente un po’ più in alto. Una volta data un po’ di pressione sentite che il freno a mano si disinserirà.

Una volta accesa, bisognerà mettere il cambio, di tipo circolare, in “D“. Una volta fatte queste piccole operazioni, per le quali impiegherete pochi secondi, l’auto si guiderà esattamente come tutte le altre. Bisogna ricordare che è una trazione posteriore, per cui non bisogna accelerare troppo curva: rischiereste di sbandare. Per andare un po’ più veloce, c’è anche la modalità “S“.