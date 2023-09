Una delle tasse più evase di sempre è sicuramente il canone Rai, imposta odiatissima dal pubblico italiano, alla quale tanti di noi vorrebbero sicuramente fare a meno, ma che nonostante tutto resta fissa da pagare ogni anno. Esiste ad oggi un piccolo trucchetto che vi può aiutare ad evitarne il pagamento in modo completamente legale, sebbene comunque nasconda un limite ben importante.

L’imposta, nel caso in cui non la conosciate a fondo, venne effettivamente introdotta verso la fine degli anni ’70 dal Governo, nell’idea comunque di creare un gettito fiscale da riutilizzare per migliorare l’infrastruttura e creare una TV pubblica. Essendo una tassa molto evasa dal pubblico, venne successivamente integrata nelle bollette dell’energia elettrica, con pagamento a rate fisso, per un totale annuale di circa 90 euro.

Canone Rai è abolito per sempre, ecco la notizia

La condizione essenziale al pagamento del canone Rai consiste più che altro nella necessità di avere all’interno dell’abitazione un televisore, infatti la tassa nasce proprio come imposta di possesso di un’apparecchiatura televisiva, nel caso in cui l’utente finale non ne disponga, ha effettivamente pieno diritto di richiedere l’esenzione.

Per ottenerla è necessario presentare una autodichiarazione scritta all’Agenzia delle Entrate, ricordiamo che è legalmente vincolante, in cui appunto si certifica il non possesso del televisore. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio per poter godere dell’esenzione annuale, in caso contrario sarà solamente semestrale; ricordiamo che non è possibile ottenere rimborsi di alcun tipo, in merito a tasse già versate.