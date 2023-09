Gli iPhone 15 sono arrivati da pochissime settimane ma l’attenzione è già rivolta ai dispositivi del prossimo anno. Secondo alcune voci, Apple aggiornerà i suoi iPhone 16 introducendo svariate novità e abbandonando alcuni particolari adottati fino a questo momento.

Le notizie più rilevanti fino ad ora emerse in rete fanno riferimento al display dei modelli base di iPhone 16 e alla possibilità che il 2024 sia l’anno buono per dire addio all’iPhone Pro Max, il quale sarà sostituito dal tanto discusso modello Ultra.

iPhone 16: tutte le novità attese sui prossimi melafonini

Innanzitutto le voci sulla serie di iPhone 16 hanno fatto riferimento alle possibilità che Apple decida di aggiornare i display dei modelli base. A riferire la notizia è il leaker Majin Bu, il quale afferma che iPhone 16 e iPhone 16 Plus accoglieranno dei display ProMotion con refresh rate a 120 Hz e cornici ancora più sottili e che avranno un comparto fotografico rinnovato. La fonte non si esprime sul numero di sensori fotografici previsti sui dispositivi in questione ma ritiene che con molta probabilità Apple continuerà a dotare i suoi melafonini di due sensori, i quali saranno posizionati verticalmente.

Si dice, inoltre, che Apple dirà definitivamente addio all’iPhone Pro Max in favore di una variante Ultra. Le indiscrezioni su iPhone 15 avevano più volte affermato che il cambio della denominazione sarebbe avvenuta senza alcun dubbio quest’anno ma così non è stato. Il 2024, però, potrebbe essere l’anno nel quale l’azienda di Cupertino abbandonerà davvero il nome del top di gamma per eccellenza per proporre una nuova versione ancora più distante dagli altri modelli di iPhone 16.