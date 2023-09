AGCOM, l'autorità pone fine alle vendite telefoniche aggressive

Gli operatori telefonici italiani, tra cui Vodafone, TIM, Fastweb e WindTre, hanno recentemente sottoscritto un nuovo Codice di Condotta proposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) riguardante il teleselling. Questo passo rappresenta un tentativo significativo di affrontare e contrastare le pratiche illegali e aggressive di vendita di contratti via telefonica, un problema che ha sollevato numerose preoccupazioni tra i consumatori negli ultimi anni.

AGCOM: è arrivato l’obbligo di richiamabilità

Il nuovo Codice di Condotta si basa su principi di trasparenza e definisce regole più rigorose per l’operato dei call center. L’obiettivo è garantire standard minimi di qualità, affidabilità e rispetto delle normative a tutela sia dei lavoratori dei call center sia dei consumatori. Una delle principali novità introdotte dal Codice è l’obbligo di richiamabilità dei numeri utilizzati per contattare i potenziali clienti. Questo significa che i consumatori avranno la possibilità di richiamare il numero da cui sono stati contattati, garantendo una maggiore trasparenza e responsabilità da parte degli operatori.

Inoltre, il Codice introduce regole più severe per la gestione trasparente dei contratti telefonici. Ciò include strumenti di verifica per assicurarsi che i contratti siano eseguiti correttamente e in conformità con le normative vigenti. Queste misure sono state adottate in risposta alle numerose controversie legali sorte in passato a causa di attivazioni non richieste da parte di utenti che erano stati contattati attraverso pratiche di teleselling scorrette.

La firma di questo Codice rappresenta l’impegno formale degli operatori telefonici a cooperare per prevenire e contrastare le violazioni. Ciò include la condivisione di informazioni tra gli operatori e la fornitura di report periodici all’AGCOM sull’efficacia delle nuove norme. Inoltre, verrà istituito un tavolo tecnico permanente per monitorare e analizzare i nuovi rischi emergenti nel settore del teleselling. Il nuovo Codice di Condotta è il risultato di un dialogo costruttivo tra gli operatori di telecomunicazioni, le associazioni di categoria dei call center e l’AGCOM. Tutte le parti coinvolte hanno lavorato con l’obiettivo comune di rafforzare gli strumenti di tutela per i consumatori e gestire in modo più efficace la sottoscrizione di contratti via telefonica.

Gli operatori telefonici, riconoscendo l’importanza di questo problema, hanno ribadito il loro impegno a rispettare e promuovere i principi stabiliti nel Codice.