Guarda queste 4 serie TV su Netflix, sono BELLISSIME

Tutti avranno preso atto che nell’ultimo periodo una serie TV su Netflix ha dominato senza rivali in giro per 85 paesi nel mondo. Stiamo parlando di One Piece, produzione che racconta le gesta del celebre pirata con il cappello di paglia.

Grazie alla sua ciurma sgangherata all’apparenza ma molto valida nel combattimento, Luffy cercherà in ogni modo di raggiungere la grande rotta chi potrebbe condurlo a diventare il re dei pirati, trovando il tesoro di Gold Roger.

Proprio su questo vertono gli otto episodi fino ad ora rilasciati, ma ce ne saranno altri anche se non si sa quando con precisione. Attualmente questa serie TV è al secondo posto, dopo settimane di dominio.

Netflix: ecco le serie TV da vedere al primo, terzo e quarto posto

Al primo posto prende piede sempre di più “La mia prediletta“, storia a tratti incredibile che racconta di una donna fuggita dal luogo in cui era segregata e con gli investigatori che arriveranno ad una scomparsa di 13 anni prima indagando su alcune verità ai limiti del normale.

Balzando direttamente al terzo posto, siccome al secondo c’è One Piece, ecco “Diari“, la serie che arriva con una nuova stagione che vedrà le avventure dei piccoli ragazzini ormai alle scuole superiori pronti a vivere la loro vita avventura dopo avventura.

Infine al quarto posto c’è una grande novità, ovvero “In Fiamme“. Questa serie racconta di un assassinio di un poliziotto, per il quale verranno indagati altri due agenti. Le vicende raccontate appartengono ad una storia realmente accaduta.