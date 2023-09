L’operatore virtuale più famoso in Italia riporta nel suo portafoglio di offerte una promozione che qualche mese fa ha riscontrato un grandissimo successo. Si tratta di un’offerta contenente tantissimi vantaggi, mantenendo però un costo ridotto tipico delle tariffe Iliad.

Il successo dell’operatore è proprio dovuto alla sua economicità, alla trasparenza e ai suoi servizi impeccabili. Se state pensando di effettuare un passaggio a Iliad, vi assicuriamo che questo è il momento perfetto. Dopo aver letto tutti i dettagli dell’offerta, non riuscirete a resistere.

Torna la promozione Iliad Giga 150

L’offerta di Iliad Giga 150 ritorna dopo qualche mese di assenza. Si tratta di un pacchetto imperdibile che contiene minuti, messaggi e moltissimi giga. Il costo? Meno di 10€ al mese.

Come suggerisce lo stesso titolo, avrete a disposizione 150 giga per navigare in Internet fino ad una velocità 5G, se il vostro dispositivo lo consente. Inoltre, sono comprese chiamate ed sms senza limiti verso tutti i numeri. La tariffa è di 9,99 € mensili.

Nel caso doveste consumare i GIGA a vostra disposizione, potrete continuare a navigare al costo di 0,90€ per ogni 100 MB. La promozione comprende inoltre il servizio Iliad “Mi chiami”, il controllo del credito residuo, l’hotspot e la segreteria telefonica. Sono anche inclusi ulteriori 10 giga per il roaming in Europa e chiamate illimitate verso oltre 50 destinazioni internazionali.

Per attivare l’offerta, basta andare sito o recarvi in uno dei tanti store sparsi in Italia. C’è un’ultima novità: potrete eventualmente chiedere il passaggio ad una eSIM se supportata dal vostro smartphone.