Offerta Fastweb da 7 euro al mese con 150GB ed un regalo

Oggi siamo al cospetto della nuova Fastweb Mobile, un’offerta unica nel suo genere prodotta dall’omonimo gestore. Il prezzo è bassissimo e i contenuti sono tantissimi, proprio come piace al pubblico quando ha voglia di cambiare.

Questa soluzione arriva subito dopo l’ultima che permetteva a tutti di avere 200 giga in 5G ogni mese per 8,95 €. Adesso il prezzo è sceso, così come il quantitativo di contenuti.

Fastweb, la nuova offerta da 7 euro al mese è piena di contenuti e regala il 5G

Tornando infatti ai dettagli della Mobile, ecco che si parte da minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia e in Europa. Ci sono anche 200 SMS verso tutti i gestori mobili e infine il vero colpo da maestro: ben 150 giga per la navigazione sul web ogni mese. Il 5G, come anticipato, è gratuito ed incluso all’interno del prezzo di soli 7,95 € al mese.

Questa offerta permette di avere la spedizione della scheda Sim gratuitamente, senza costi aggiuntivi. In più l’attivazione sarà rapidissima visto che potrete farla anche con il vostro SPID.

Dopo la sottoscrizione dell’offerta scelta e dopo aver ricevuto a casa la scheda, potrete attivare il tutto velocemente anche mediante la vostra carta d’identità elettronica. In caso contrario, sarà sempre disponibile anche il metodo del video di riconoscimento.

Ricordiamo che le tariffe di questo provider sono trasparenti al 100%. Non esistono infatti costi nascosti di alcun genere e potete provare senza alcun impegno, siccome Fastweb non dispone alcun vincolo di durata né alcun vincolo che riguardi un costo di uscita.