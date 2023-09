Questo è sicuramente una delle migliori scelte da fare se si vogliono colorare immagini in bianco e nero. Il funzionamento è davvero molto semplice e rapido, ed è super efficiente per il suo scopo. Per testarne tutte le potenzialità, potete per esempio, provare il tool su una vecchia foto di famiglia in bianco e nero e godervi la bellezza del risultato finale.

IMAGE COLORIZER.

Seppur molto utile e funzionale è comunque meno efficiente di CapCut Photo. In quanto, rispetto a quest’ultimo, ha una più bassa resa dei bianchi, dei neri e dei grigi anche per le figure colorate.

Tuttavia, si tratta comunque di una seconda scelta da tenere bene a mente, nel caso in cui CapCut non sia riuscito a soddisfarvii completamente.

Image Colorizer viene infatti utilizzato anche dai fotografi professionisti, soprattutto grazie alla sua luminosità dei colori che non perdono di qualità in fase di colorazione delle immagini.